Lionel Messi álmát Biro és Brazília teheti tönkre + videó

Újabb drámai meccseket hozott a dél-amerikai labdarúgó olimpiai selejtezőtorna: Brazília és Venezuela mérkőzésen Guilherme Biro a 88. percben lőtte a győztes gólt, Argentína a 97. percben állította be a 3-3-as végeredményt Paraguay ellen. Az utolsó forduló előtt még egyik válogatott kvótája sem biztos, az viszont már eldőlt, hogy Argentína és Brazília közül legfeljebb az egyik lehet ott Párizsban. Az argentin fiataloknak egyetlen lehetőségük maradt, hogy életben tartsák Lionel Messi álmát: Brazília ellen kell nyerniük.

Brazília győzelmet már ünnepelhetett, a biztos olimpiai kijutáshoz viszont Lionel Messi fiatal honfitársai ellen is győznie kell. Forrás: X/Conmebol

A selejtezőtorna házigazdája, Venezuela ugyan egyszer egyenlített Brazília ellen, de Guilherme Biro 88. perces góljára már nem volt válasza.

Még ennél is drámaibb volt Paraguay és Argentína meccsének végjátéka. Paraguay a 90. percben szerzett másodszor is vezetést, s már-már olimpiai résztvevőnek tekinthette magát, a 97. percben azonban a Real Madrid korábbi klasszisának fia, Federico Redondo kiegyenlített, így Paraguaynak is maradt feladata az utolsó, dél-amerikai idő szerint vasárnapi fordulóra.

Miben reménykedhet Lionel Messi?

Az utolsó pillanatban bekapott gól ellenére még mindig Paraguay helyzete a legkedvezőbb, négy ponttal vezeti a tabellát, az utolsó fordulóban, az egy ponttal álló Venezuela ellen a döntetlen is elég neki az olimpiai kvóta megszerzéséhez. Brazília (három pont) és Argentína (két pont) viszont ki-ki meccset vív egymás ellen, a két gigász közül csak a győztes harcolhatja ki az olimpiai részvétel jogát. Brazíliának a döntetlen is elég lehet, de ebben az esetben pórul járhat, ha a másik meccsen Venezuela pontosan egy góllal győzi le Paraguayt.