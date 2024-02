Marozsánnak sokba került a zsinórban elvesztett öt játék

A világranglistán 60. Marozsán a hétfői nyitókörben 7:5, 7:6-ra verte a selejtezőből érkezett cseh Vit Koprivát (118.), de már akkor is panaszkodott a körülményekre, a kavargó szélre. a 16 között azonban jóval nehezebb ellenfél várt rá: a második kiemelt Karen Hacsanov. Az ATP-rangsorban jelenleg 17. orosz játékos már 8. is volt, s veretes eredménysorral büszkélkedhet: öt trófeát gyűjtött, valamennyi Grand Slam-tornán vívott már negyeddöntőt, az Australian Openen és a US Openen elődöntőt is, emellett nyert Davis Kupát és ezüstérmet szerzett a tokiói olimpián.

Marozsánnak csak felvillanásai voltak Hacsanov ellen (Fotó: AFP/Noushad Thekkayil)

Marozsán jól kezdte a meccset, bátor játékkal elhúzott 3:0-ra, aztán a 27 éves ellenfél is alkalmazkodott a kavargó szélhez, sorozatban öt gémet hozott, és 6:4-re megnyerte az első szettet. A folytatás is Hacsanov-brékkel indult, de aztán Marozsán magára talált, visszabrékelt s 5:4-re már ő vezetett. Ezután ismét hullámvölgybe került, s egymás után három játékot nyerve Hacsanov 7:5-tel lezárta a meccset.

Íme, egy bravúros poén Hacsanovtól:

Karen Khachanov y uno de los mejores puntos del mes. pic.twitter.com/xF8XPzczeE — Set Tenis (@settenisok) February 21, 2024

az első fordulóban simán, 6:1, 6:3-ra verte a spanyol Roberto Bautista Agutot, majd a 16 között Alekszandr Bublik (21.) következett. Kettejük párharcában Bublik vezetett 4-1-re, legutóbb 2022-ben, Wimbledonban találkoztak, ahol szintén a kazah teniszező nyert.

Fucsovics is jól kezdett, két brékkel ellépett 4:1-re, és noha egyszer ő is elvesztette az adogatását, végül simán, 6:2-re hozta az első játszmát. A folytatásban sajnos Bublik kerekedett fölül, és könnyedén egyenlített. A döntő szettben előbb Fucsovics brékelt, de Bublik azonnal visszajött, majd 4:4-nél ismét elvette Fucsovics adogatását és kiszerválta a meccset.

Doha, nyolcaddöntő:

Karen Hacsanov (orosz, 2.)–Marozsán Fábián 6:4, 7:5

Alekszandr Bublik (kazah, 4.)–Fucsovics Márton 2:6, 6:3, 6:4

Borítókép: Marozsán Fábián gratulál Hacsanovnak (Fotó: AFP/Noushad Thekkayil)