Romokban a Hungaroring, mintha bombatalálat érte volna! + videó

Egészen pontosan húszezer köbméter földet mozgattak meg, ötezer köbméter betont vittek el, körülbelül nyolcszáz cölöpöt fúrtak le, és összesen 345 ezer kilogramm betonacélt szállítottak a területére. Viszonyításképpen egyébként utóbbi nagyságrendileg megegyezik egy Boeing 747-es utasszállító repülőgép tömegével. Gőzerővel zajlik tehát a mogyoródi versenypálya felújítása. Első ránézésre most földkupacnak tűnik az egész, az épülő első toronydaru azért azt mutatja, komoly munka folyik a ringen. A tél és a korábbi csapadékos időjárás ellenére is megállás nélkül dolgoztak, dolgoznak Mogyoródon. Szorgoskodnak napközben a munkások, pokoli a tempó, csakúgy, mint az F1-ben, de kell is a sietség, hiszen a júliusi Grand Prix-re mindennek el kell készülnie.

Gyulay Zsolt örül, hogy végre elkezdődhetett a Hungaroring rekonstrukciója (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Elkerülhetetlenné vált a Hungaroring felújítása

Az utóbbi évtizedekben kisebb-nagyobb felújítások, javítások, átépítések mindig voltak az 1986-ban átadott Hungaroringen, de mára az idő nagyon meglátszik rajta, elkerülhetetlené vált a teljes körű renoválás. Egyébként máskülönben búcsút is inthettünk volna a futamunknak, 2024 vagy 2025 után „kicsekkoltak” volna bennünket a vb-naptárból. Még tavaly áprilisában született kormánydöntés a Hungaroring fejlesztéséről, ennek is köszönhetően sikerült meghosszabbítani a Magyar Nagydíjat 2032-ig a versenynaptárban.

A munkálatok első ütemében a közművek és az infrastruktúra modernizálását végzik el, hogy megfeleljenek a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) követelményeinek. Ennek részeként teljesen új főbejáratot kap a ring. Az október-novemberre elkészülő épület nem szimpla portaként funkcionál, lesznek benne irodák és kávézó is.

A második szakaszban megújul a tízezer férőhelyes főtribün, a bokszutcában a főépület, valamint épül két gyalogosalagút, az egyik a versenyzők és a sportszakmai személyzet, a másik a vendégek részére.