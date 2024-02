Sztankovics régi ismerőse az Olympiakosz reménye a Fradi elleni meccs előtt

Nem véletlen a kapkodás, az eredmények elmaradtak a remélttől. Az Olimpiakosz az Európa-ligából csúszott át az Ekl-be, miután a West Ham Unitedet és a Sallai Rolanddal felálló Freiburgot sem tudta megszorítani az őszi csoportkörben – a magyar válogatott támadó gólt is szerzett ellene az első fordulóban. Eközben a bajnokságban csak a negyedik helyen áll a görög rekordbajnok Olimpiakosz, lemaradva a három legnagyobb riválisa, a PAOK, a Panathinaikosz és az AEK Athén mögött. Pedig ha megnézzük a keretértékeket, ennek a négyesnek az élén épp az Olimpiakosznak kellene állnia, amelynek játékosai összesen 116,8 millió eurót érnek, míg a másik három csapaté hetvenmillió körül mozognak.

Az új edző tavaly Budapesten ünnepelt

Az új vezetőedző a spanyol José Luis Mendilibar lett, de az Olimpiakosz legutóbbi bajnokiján az OFI Kréta elleni 4-0-s győzelem még nem az ő nevéhez fűződött. A szombati meccsen ideiglenesen beugró edző irányított, Kovacsevics viszont sportigazgatóként látványos sikerrel tért vissza klubhoz. Mendilibar debütálása a Fradi elleni holnapi első mérkőzésen lesz. A 62 éves edző tavaly tett szert hírnévre, amikor Budapesten győzött a Sevillával az Európa-liga döntőjében a José Mourinho-féle AS Roma ellen. Mendilibar akkor is az idény közben vette át az irányítást, és lendületet tudott adni, most az Olimpiakosz ugyanezt várja tőle.

Kikkel erősített az Olympiakosz a Fradi ellen?

A Kárpát-medencéből nézve ráillik a görögökre a „sztárcsapat” megnevezés, hiszen montenegrói csatára, Sztevan Jovetics többek közt a Fiorentinát és a Manchester Cityt is megjárta, Vicente Iborra háromszoros El-győztes a Sevillával, Konsztandínosz Fortúnisz pedig 56-szoros görög válogatott. A télen nyolc játékost igazolt az Olimpiakosz, de az Ekl-keretbe csak hármat nevezhetett be közülük, így például a Portótól elcsábított tavalyi portugál gólkirályjelölt, a tízmillió eurót érő Fran Navarro is kimaradt. Ugyancsak a Portótól érkezett a 14 millió eurós David Carmo, a Bragától André Horta, a Benficától pedig Chiquinho, ők hárman már a Fradi ellen is játszhatnak.

Konferencialiga, a nyolcaddöntőbe jutásért, első meccs, csütörtök: Olympiakosz–Ferencváros 18.45 (tv.: M4 Sport)

Borítókép: Sok volt a változás az Olympiakosz háza táján az utóbbi napokban (Fotó: X/Olympiakosz)