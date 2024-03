Chema Rodríguez: Norvégia és Portugália az olimpiai selejtező két esélyese

– Úgy tekintek a játékosokra, a munkatársaimra, a szövetségi alkalmazottakra, mint a családomra, és az ember természetesen örül annak, ha minél több időt tölthet a családjával – Chema Rodríguez e szavakkal köszönte meg a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) bizalmát, hogy további négy évvel meghosszabbították a szerződését szövetségi kapitányként.

Mindezt megtoldhatjuk azzal, a spanyol szakember már-már tiszteletbeli magyar, hiszen 2012–17 között öt éven át a Veszprém játékosa volt, s immár 2019 óta a nemzeti csapat mellett dolgozik. Eleinte – Nagy Lászlóval együtt – Gulyás István szövetségi kapitány segítője volt, majd 2022 márciusában vette át önállóan a válogatottat, amely az ő irányításával a tavalyi világbajnokságon nyolcadik lett, ezzel biztosította helyét a jövő heti, tatabányai olimpiai selejtezőtornán, az idei Európa-bajnokságon pedig az ötödik helyen zárt, ami a magyar együttes történetének legjobb Eb-eredménye.

A kapitány csak szövetségi feladatokat lát el

Chema a magyar válogatott mellett 2020 és 2023 között a portugál Benfica vezetőedzője is volt, ami megnehezítette a kapitányi teendőinek ellátását. Az új szerződésben a szövetség kikötötte, hogy Chema ezalatt klubedzőként nem vállalhat munkát, de segítséget nyújt majd az MKSZ edzőképzésében és egyéb szakmai területeken is.

– Azért gondolkodtunk olimpiai ciklusban, mert azt gondoljuk, az ő személyében olyan szövetségi kapitányt találtunk, aki eredményeket szállít nekünk. Az eredményeket nemcsak abban mérjük, hogy hányadik helyen végez a csapat, hanem abban is, hogy a fiataljainkat – akik most kerülnek oda a nemzetközi mezőnybe – használja és felépíti. Ez nagyon erős érv – indokolta meg a szerződéshosszabbítást Ilyés Ferenc, az MKSZ elnöke. A hosszú távú szempontok mellett persze megemlített egy rövid távút is, ami e napokban mindenkit a legjobban foglalkoztat.