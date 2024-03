Dárdai Márton két okból is kedveli a 23-as mezt a magyar válogatottban

Az M4 Sportnak adott interjúban Dárdai Márton, aki a német másodosztályban, az édesapja, a korábbi magyar szövetségi kapitány által irányított Hertha BSC-ben futballozik, úgy fogalmazott, a klubjában a középpályán és a védelemben is többször játszott már, ő azonban leginkább hátul szeret lenni, akkor ugyanis előtte van a mérkőzés, és kihozhatja a labdát.

Dárdai Márton kedveli a 23-as számot. Fotó: Illyés Tibor

A 22 éves Dárdai elárulta, hogy a meccs előtt kicsit izgult, de amikor végül pályára lépett, már minden rendben volt. Mint mondta, a Németországban légióskodó játékostársakkal már ismerték egymást.

Dárdai Márton a 23-as mezben lépett pályára pénteken, erről azt mondta, különösebb jelentősége nincs, ugyanakkor testvére, Palkó is ezzel a számmal mutatkozott be a nemzeti csapatban, és az NBA-legenda Michael Jordan miatt is kedveli a 23-ast.