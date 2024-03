Malestein két szóban megválaszolta, mi kellett az FTC-nek a csodához + videó

A tavalyi BL-kiírásban ezüstérmes Ferencváros elvette a Brest huszonkét meccsen át tartó veretlenségét. A zöld-fehéreknél Angela Malestein tíz gólt dobott, a második félidőben parádézó Janurik Kinga 14 védéssel járult hozzá a sikerhez.

– Az első félidő nekem nem sikerült olyan jól, de nagyon jó védőfal volt előttem, nagyon sokat segítettek a lányok a pályán és a pályán kívül is. Így azért könnyebb volt visszamenni a második félidőre – mondta Janurik Kinga, aki a fordulás után egy kilencperces szakasz alatt öt nagy védést is bemutatott. Ezzel kapcsolatban így fogalmazott: – Úgy éreztem, hogy fel kell nőnöm a szinte tökéletes támadójátékhoz, nekem is hozzá kell raknom egy kis extrát. Ott tényleg nagyon elkaptam a fonalat, úgy gondoltam, hogy most felhúzok egy falat, és nem lehet majd gólt lőni nekem. Hála Istennek, ez így sikerült.

Angela Malestein pedig az Instagram-oldalán tudatta, szerinte a Fradi-szív döntött a párharcban.

Az FTC vezetőedzője, Allan Heine így látta a találkozót: – Nagyszerű érzés ez a győzelem és a továbbjutás, rendkívül elégedett és boldog vagyok. Az első mérkőzésen mutatott teljesítményünkkel nem lehettünk maradéktalanul elégedettek, tudtuk, támadásban és védekezésben is előrébb kell lépnünk. Megvolt az ehhez szükséges tervünk, és meg is tudtuk valósítani. Nagyon örülök, hogy a csapatból többen is abszolút világklasszis szinten kézilabdáztak, erre van szükség, ha itt játszol Brestben.

A magyar csapatok közül a DVSC Schaeffler nagy csatában búcsúzott a legutóbbi három BL-kiírásban diadalmaskodó Vipers Kristiansand ellen, amely éppen a győriek ellenfele lesz a nyolc között. A Vipers csak 56-55-es összesítéssel kerekedett felül, a visszavágón hazai pályán 27-27-es döntetlent ért el a debreceniek ellen, de az első meccset egy góllal megnyerte.

A negyeddöntő párosítása (április 27/28. és május 4/5.):

Győri Audi ETO KC–Vipers Kristiansand (norvég)

Metz HB (francia)–CSM Bucuresti (román)

Odense HB (dán)–SG BBM Bietigheim (német)

Team Esbjerg (dán)–FTC-Rail Cargo Hungaria

A négyes döntőt június első hétvégéjén Budapesten rendezik.