Világbajnok kardcsapatunk szakvezetője válaszolt az öccsét érintő kritikákra

A vasárnapi csapatversenyben a mieink nagy nehezen győzték le a kazahokat, utána az irániakat könnyedén, eztán viszont a végül aranyérmes amerikaiaktól, majd a bronzmeccsen a németektől is kikaptak. A pontos eredmények, valamint az, hogy az adott mérkőzéseken vívóik több vagy kevesebb találatot adtak, mint amennyit kaptak, a magyar szövetség honlapja szerint:

Nyolcaddöntő: Magyarország–Kazahsztán 45-43 (Gémesi +4, Szatmári +1, Szilágyi –3).

Negyeddöntő: Magyarország–Irán 45-27 (Gémesi +10, Szilágyi +9, Szatmári –1).

Elődöntő: Magyarország–Egyesült Államok 36-45 (Szilágyi 0, Gémesi -4, Szatmári –5).

A 3. helyért: Magyarország–Németország 43:45 (Szilágyi +2, Decsi +2, Gémesi –1, Szatmári –5).

Az amerikaiak aranyérme és az, hogy az elődöntőben magabiztosan nyertek a mieink ellen, intő jel, ugyanis az olimpián a papírforma alapján a négy között szintén Magyarország–Egyesült Államok elődöntőre kerül sor.

Vasárnap a németek ellen 3-1-es vezetésénél sajnos baj történt: háromszoros olimpiai bajnokunk a combjához kapott, és cserét kért. A helyére Decsi Tamás érkezett. Ő megtette azt, amit tudott, ebben a nehéz helyzetben befejező emberként is helyt állt, ám nem sikerült behúzni az érmet, 43-45 lett a vége. Szilágyi Áron viszont megnyugtatott mindenkit: nála nincs nagy baj, csak nem akart kockáztatni, s bízik abban, hogy akár már egy hét múlva ismét teljes értékű munkát végezhet.

Decsi András: Egységesek vagyunk, és azok is maradunk!

Decsi András, a válogatott edzője pedig így foglalta össze a napot és az olimpiai kvalifikációs időszakot: – Hét versenyből hétszer jutottunk be a legjobb négybe, világbajnok vagyunk, vk-versenyt is nyertünk a sorozatban. Azt gondolom, hogy ezzel mindenképpen elégedettek lehetünk. A mai napot értékelni fogjuk, és az amerikaiakat külön kielemezzük majd. Most azonban az a legfontosabb, hogy Áron sérülése ne legyen súlyos, és készülhessünk nyugodtan tovább. Szeretnék még külön kitérni az öcsémre, Decsi Tamásra. Sok kritika ért azért, hogy az elmúlt versenyeken egy alkalommal sem cseréltem be őt. Mindig megmondtam: Tomi készen áll. És baj van akkor, ha be kell jönnie. Az azt jelenti, hogy valamelyik klasszisunk rossz formában van vagy megsérül. Most ez történt, a legrosszabb forgatókönyv alapján. Áron helyére, az első asszóban, a befejező pozícióra kellett beszállnia, és ismét megállta a helyét. Mindenki tudja, mi a szerepe ebben a csapatban, egységesek vagyunk, és azok is maradunk!