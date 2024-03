Drámai büntető rontotta el Dárdai Pál örömét, pedig a fia boldoggá tette

Folytatódott a Hertha veretlenségi sorozata, hiszen együttes a gyenge évkezdet után február közepétől a legutóbbi három bajnokiján nem kapott ki, kétszer győzött és egy döntetlent ért el. Ez a sorozat most még egy meccsel megnyúlt, de a Kiel ellen nem tudtak örülni a berliniek az egy pontnak.

Tabakovic két gólja sem volt elég a Hertha győzelméhez (Forrás: X/Hertha)

A Hertha kezdőjében helyet kapott Dárdai Palkó, akit a legutóbbi fordulóban csúnyán lerúgtak, le is kellett cserélni, de a jelek szerint nem volt komolyabb a sérülése. Testvérei közül Bence már ősz óta sérült, és Márton sem volt tagja a keretnek, ő is kihagyta már legutóbbi bajnokit is.

Dárdai csapata átadta a kezdeményezést a Kielnek a meccs elején, de kompaktan védekezett, és a volt debreceni Tabakovic révén a 17. percben meg is szerezte a vezetést. Minden a terv szerint alakult, ugyanis a félidő vége előtt, már a hosszabbításban Tabakovic megduplázta az előnyt, ezúttal Dárdai Palkó gólpasszából volt eredményes.

Hertha-összeomlás 2-0-s előnyről

A 2-0-s Hertha-vezetés után sokáig elképzelhetetlen volt, hogy a fantáziátlan Kiel veszélyt okozhat, de a 81. percben szinte a semmiből szépítettek a vendégek, így mégiscsak izgalmas lett a vége. És Dárdai csapata nem tudta kihúzni végig. Maratoni hosszabbítás következett, a 97. percben pedig VAR-ral megítélt tizenegyesből kiegyenlített a Kiel 2-2-re.

Dárdai Palkó a 72. percben jött le a pályáról, a Hertha a döntetlennel maradt nyolcadik.

Borítókép: Dárdai Palkó Tabakovic nyakába ugorva még ünnepelt (Forrás: X/Hertha)