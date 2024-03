A Veszprém edzője elmondta, mire számít a Szeged elleni BL-párharcban

Mint megírtuk, csütörtök este 30–28-ra kikapott a címvédő Magdeburgtól, így 14 forduló után csoportja harmadik helyén végzett a Telekom Veszprém a BL-ben. A mérkőzést követően a magyar bajnokcsapat korábbi kézilabdázója, jelenlegi másodedzője nyilatkozott lapunknak.

Vereséggel búcsúzott a csoportkörtől a Telekom Veszprém. Fotó: Mirkó István

Amit kértek, azt betartotta a csapat

– Támadásban egy kicsit lazább játékra lett volna szükségünk, túl görcsösek, feszesek voltunk, ez okozta azt, hogy a Magdeburg a második félidőben végig vezetett. Védekezésben nagyon jók voltunk, amire felhívtuk a figyelmet, azt szépen betartotta a csapat, rengeteget ütköztek a fiúk, viszont a támadásból vesztett labdáinkból gyorsan kontrázott az ellenfél – kezdte értékelését Gulyás Péter. – Szerettünk volna másodikok lenni és elkerülni azt, hogy játszanunk kelljen a következő körben, hiszen az Európa-bajnokság után, olimpiai selejtező előtt álló játékosok így is túlterheltek, de ezt az utat választottuk, ezen kell továbbmennünk.

A veszprémiek hektikus csoportkörön vannak túl, 10 győzelmük között ott van a csoportgyőztes Barcelona és a címvédő Magdeburg idegenben megszerzett „skalpja” is, ám mindezek mellett 4 vereség is becsúszott. Miután Veszprémben nem sikerült legyőzni, a Magdeburg zárt másodikként, a Veszprém pedig harmadikként a Barcelona mögött, így a katalánok és a németek jutottak be automatikusan a negyeddöntőbe – a Veszprém útja a nagy rivális Szegeden át vezethet oda.