Klopp nem kért a hülye kérdésből, és ezzel nincs egyedül + videó

Klopp kiakadásánál persze voltak már jóval látványosabbak is. Huszonöt évnél is több év telt el Giovanni Trapattoni kiborulása óta, ami igazi „gyöngyszem” az összeállításban. A Bayern München akkori edzője 1998 márciusában tartott sajtótájékoztatót, ami alig tartott tovább három percnél, de minden másodperce aranyat ér. Trapattoni három nyeretlen meccs után borult ki a kritikus újságírók előtt, állítása szerint próbálta visszafogni magát, de győzött az olasz temperamentuma. A kiabálása azért is vicces, mert sok értelmetlen mondata is van, de a javára lehet írni, hogy németül próbált meg és tudott kiborulni. Trapattoni a saját játékosait sem kímélte, a végén pedig még vissza is szólt az újságíróknak, van-e kérdés, mert ha igen, akkor még egyszer el tudja mondani mindezt.

A szintén olasz Alberto Malesani 2005-ben a görög Panatinaikosz edzője lett, be is jutott a csapatával a BL-be, de a következő szezonban valami félresiklott. Egy Iraklisz elleni 2-2-es döntetlen után a sajtó képviselőin vezette le a feszültségét.



Az Origó összeállítása ITT tekinthető meg.