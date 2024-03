Ligetvári: A BL himnuszát kellene lejátszani a bajnokik előtt is + videó

Mint arról beszámoltunk, a Veszprém magabiztosan, 37-30-ra megnyerte a Bajnokok Ligája negyeddöntőjéért zajló párharc első felvonását Szegeden. A vendégek részéről Ligetvári Patrik elárulta, korábbi mérkőzéseikből kiindulva különösen fontosnak tartották a jó kezdést, hiszen ez általában a Szeged ismérve, most viszont a Veszprém húzott el négy góllal a meccs elején.

– Amikor kikaptunk Szegeden, akkor nagyon rosszul kezdtünk, ezért most azt a meccset elemeztük a leginkább. Próbáltuk annak az ellentétjét játszani. Előzetesen arra fókuszáltunk, hogy a Szeged nagyon jól kezdi a mérkőzéseit, akár a Bajnokok Ligájában is, ezt nem akartuk nekik megengedni. Annak ellenére, hogy az eredmény most nem ezt mutatja, a Szeged szerintem nagyon jó formában van. Ha megnézzük a tavalyi mérkőzéseket a Bajnokok Ligájában, teljesen másképp játszott egymás ellen a két csapat, mint a bajnokságban. Más a tétje, nem mintha nem küzdenénk ugyanúgy, de nekünk tavaly a bajnokságban nem sikerültek úgy ezek a meccsek, ahogy szerettük volna. A Bajnokok Ligájában jobban ment, talán a magyar bajnokik előtt is le kellene játszani a Bajnokok Ligája himnuszát – viccelődött Ligetvári Patrik.

A másik oldalon is kiemelte, hogy a Szeged rosszul kezdte a mérkőzést, és sokat kivett a játékosokból, hogy folyamatosan futniuk kellett az eredmény után.

– Mentálisan sokat kivett belőlünk, hogy folyamatosan kapaszkodnunk kellett, próbáltunk visszajönni a mérkőzésbe. Küzdöttünk, hajtottunk, de amikor lehetőségünk lett volna rá, hogy feljöjjünk egy vagy két gólra, akkor mindig belehibáztunk – sajnálkozott a magyar válogatott beállója.

a videóban megválaszolja, hogy szerinte minek volt köszönhető a Veszprém fölényes győzelme, és egyben figyelmeztetett, még nem lefutott a párharc.