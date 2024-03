A sztárcsapat edzője a drónok segítségében bízik

Egyértelműen az Internazionale számított a Napoli elleni rangadó esélyesének vasárnap este. Nemcsak a hazai pálya előnye miatt, hanem mert míg a Nápoly a tavalyi bajnoki címe után idén csak a hetedik helyen rostokol, addig az Inter az előző idénybeli bronzot idén minden bizonnyal aranyra cseréli, hiszen kilenc fordulóval a zárás előtt utcahosszal, tizennégy ponttal vezet a második helyezett AC Milan előtt.

Juan Jesus gólja pontot ért a Napolinak Fotó: AFP/NurPhoto/Ciro De Luca

A meccsen érvényesülni látszott a papírforma, a Napoli még csak az ellenfél kapuját sem találta el az első félidőben, miközben a házigazda Matteo Darmian révén előnybe került. A fordulás után is kézben tartotta a mérkőzést az Inter, bár olykor-olykor a címvédő is eljutott egy-egy helyzetig. Egy pontrúgás pedig végül pontot is hozott neki: a 81. percben Juan Jesus egy szöglet után állította be az 1-1-es végeredményt.

A döntetlennel egyértelműen a Napolinál lehettek elégedettebbek, bár Simone Inzaghi sem dől a kardjába egy pontvesztés miatt. – A játék képét nézve kicsit csalódott vagyok, de a címvédővel, egy erős csapattal néztünk szembe. Sajnos elkövettünk egy buta hibát, ami a győzelmünkbe került. De azt hiszem, hogy zsinórban tíz győzelem után belefér egy döntetlen is – állapította meg az Inter vezetőedzője.

Calzona a távolból is szemmel tartja a Napoli játékosait

– Csak tíz percig dominált az Inter, ez remek dolog – kezdte értékelését a Napolit irányító Francesco Calzona. – Még mindig nagy a lemaradásunk az Interhez képest, de ez a csapat a legutóbbi tíz bajnoki mérkőzését megnyerte, szóval ez egy kiváló teljesítmény volt a játékosaim részéről.

Tanítványaihoz hasonlóan most Calzona is elhagyja Nápolyt, hiszen válogatott meccsekkel folytatódik a futballév, ő pedig amellett, hogy az olasz klubnál dolgozik, a szlovák nemzeti csapat szövetségi kapitánya is. Persze azért a következő napokban a nápolyi munkán is rajta tartja a szemét.

– A stábom Nápolyban, és én teljesen megbízom bennük. Nem marad sok játékos a városban, de akik maradnak, azok edzéseit drónok segítségével fogom követni – ígérte Calzona.

Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.

Serie A, 29. forduló

Internazionale–SSC Napoli 1-1 (1-0)

Juventus–Genoa 0-0

Hellas Verona–AC Milan 1-3 (0-1)

AS Roma–Sassuolo 1-0 (0-0)

Monza–Cagliari 1-0 (1-0)

Udinese–Torino 0-2 (0-1)

Salernitana–Lecce 0-1 (0-1)

Frosinone–SS Lazio 2-3 (1-1)

Empoli–Bologna 0-1 (0-0) A vasárnapra kiírt Atalanta–Fiorentina mérkőzést elhalasztották, mert a vendégek általános igazgatója, Joe Barone néhány órával a kezdés előtt rosszul lett a bergamói csapatszállodában, és mentőhelikopterrel kórházba szállították. Sajtóértesülések szerint szívrohamot kapott.



A tabella:

1. Internazionale 29 71-14 76 pont

2. AC Milan 29 55-33 62

3. Juventus 29 44-23 59

4. Bologna 29 42-25 54

5. AS Roma 29 55-35 51

6. Atalanta 28 51-32 47

7. SSC Napoli 29 44-33 45

8. Fiorentina 28 41-32 43

9. Lazio 29 36-33 43

10. Monza 29 32-36 42

11. Torino 29 28-26 41

12. Genoa 29 31-36 34

13. Lecce 29 26-45 28

14. Udinese 29 28-44 27

15. Hellas Verona 29 26-39 26

16. Cagliari 29 29-50 26

17. Empoli 29 22-43 25

18. Frosinone 29 37-60 24

19. Sassuolo 29 33-56 23

20. Salernitana 29 23-59 14

Borítókép: Francesco Calzona (Fotó: AFP/Anadolu/Piero Cruciatti)