Klopp durván beszólt egy újságírónak, majd faképnél hagyta + videó

Négy helyett most már „csak” három trófeával zárhatja Jürgen Klopp búcsúszezonját a Liverpool. A Vörösöket a Manchester United hosszabbítás után kiejtette az FA-kupából. Az Old Traffordon lejátszott mérkőzés fordulatokkal volt teli, először az MU vezetett, majd az első félidő végén három perc alatt két gólt szerezve kiegyenlített, mígnem a rendes játékidő vége előtt Antony hosszabbításra mentette a meccset. Bár a United játszott jobban, a Liverpool talált be az első tizenöt percben, amire a másodikban a házigazda két góllal válaszolt, így 4-3-ra győzve a patinás kupasorozat elődöntőjébe jutott. Ráadásul a Vörös Ördögöknek arra is jó esélyük van, hogy a fináléba jussanak, mivel a négy között a másodosztályú Coventry City lesz az ellenfelük.

Fernandes és Ten Hag boldogan csaphatott egymás kezébe, megállították Klopp csapatát Fotó: AFP/Paul Ellis

A Manchester United trénerének, Erik ten Hagnak nem sok örömben volt része az idényben, úgyhogy nagyra értékeli a Liverpool elleni sikert.

– Volt részem már hasonló meccsekben, de ha a Manchester United és a Liverpool találkozik egymással, ami a világ egyik legnagyobb rangadója, akkor szerintem történelmi mérkőzésnek nevezhetjük. Az első harmincöt percben nyújtott teljesítményünk a legjobb, amit az idényben a csapatomtól láttam. Aztán jött az utolsó tíz perc, és a második félidőben visszaestünk kicsit, mindenki láthatta, hogy a Liverpool milyen nagyszerű együttes. De aztán változtattunk, átvettük az irányítást, hinni kezdtünk a győzelemben, helyzeteket dolgoztunk ki és gólokat szereztünk – foglalta össze a látottakat Ten Hag.

A holland menedzser szerint a győzelemből még sokat meríthet a United.

– Ez lehet az a pillanat, ami meghozza a csapat hitét, és energiát ad a jövőre nézve, hogy csodálatos dolgokat érjünk el. Ha így le tudjuk győzni a Liverpoolt, akkor bármelyik csapatot meg tudjuk verni. Most rajtunk áll, hogy bizonyítsuk ezt – húzta alá.

Klopp a játékosai miatt aggódik

Jürgen Klopp a lefújás után sportszerűen elismerte, igazságos eredmény született. A német mester amiatt aggódik, hogy a meccsnek milyen hatása lesz a jövőre nézve, ugyanis amikor már-már rendeződni látszott a helyzet, és a sérüléseik után sorban tértek vissza a futballistái, újabb játékosainál léptek fel problémák.

– Az United jól kezdett, mi nem. Aztán összeszedtük magunkat, a második félidőben le kellett volna zárnunk a meccset, de nem tudtuk, ők pedig visszajöttek. A játékosaim minden tőlük telhetőt megtettek, de olykor nem a legjobb döntéseket hozták meg. A United megérdemelten jutott az elődöntőbe, úgyhogy el kell fogadnunk a vereséget – fogalmazott a Liverpool mestere, aki amiatt aggódik, mi lesz a játékosaival a válogatott szünetben. – Most mindenki hazatér a válogatottjához, aztán remélem, hogy egészségesen jönnek vissza hozzánk. De Luis Díaznak a lágyéka, Darwin Núneznek a combhajlítója, Cody Gakpónak pedig a bokája fáj már most is. Hihetetlen, hogy négy-öt nap múlva újra játszaniuk kell.

Klopp nemcsak a történtek miatt volt dühös, hanem egy dán televízió riportere is kihozta a sodrából, amikor arról kérdezte, a máskor oly energikus csapata miért gyötrődött a hosszabbításban. A német vezetőedző rávágta, az újságíró szerinte hülye kérdést tett fel, majd néhány mondat után feldúltan távozott, és közben folyamatosan mondta a magáét.

The end of Jürgen Klopp’s interview with Danish TV. 🥴pic.twitter.com/sSmi5LA4wE — Danish Scout (@DanishScout_) March 17, 2024

Borítókép: Jürgen Klopp az Old Traffordon (Fotó: AFP/Paul Ellis)