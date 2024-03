Kitálalt a magyar válogatott kézilabdázó, csúnyán elbánt vele a klubja

A 44-szeres magyar válogatott kapus, Szikora Melinda csütörtökön jelentette be, hogy nyáron távozik a német SG BBM Bietigheim csapatától és a francia élvonalbeli Chambray Touraine színeiben folytatja pályafutását. Szikora Melinda az M1-nek elárulta, nem szeretett volna klubot váltani, de ha már így alakult, örül az új lehetőségnek, mert mindig is szeretett volna Franciaországban játszani.

Szikora Melinda a 2022-es Eb-n Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

– Nem szerettem volna váltani, de a Bietigheim az utolsó pillanatban kicsekkolt, kiállt mellőlem. Nagyon rosszul érintett, borzasztóan dühös voltam, de az élet megy tovább, úgyhogy úgy döntöttem, hogy Franciaországban vagy Dániában szeretném folytatni a pályafutásomat, így jött a Chambray lehetősége. Ők már korábban is sorban álltak értem, megint megkerestek, első számú kapusra volt szükségük, pár napon belül le is zajlott az átigazolás. Nagyon örültem, hiszen mindig is szerettem volna Franciaországban játszani – fogalmazott a 35 éves játékos.

A kapus október végén súlyos térdsérülést szenvedett, november 8-án megműtötték, jelenleg is napi rendszerességgel jár Stuttgartba rehabilitációra, ebben a szezonban már nem léphet pályára. Ami a felépülését illeti, úgy látja, egyelőre az út felénél jár, de már látja az alagút végét.

– Úgy tervezem, hogy már Franciaországban kezdem meg a felkészülést, és szeptemberben pályára lépek az első bajnokin – jelentette ki a hálóőr, akinek jelenlegi csapatát erősíti Faluvégi Dorottya és is.

A Chambray bizalmát jelzi Szikora Melinda irányába, hogy kétéves szerződést kötött vele.

Szikora Melinda kiabálva szurkol majd a tévé előtt a válogatottnak

Ami az április 11–14. közötti, Debrecenben sorra kerülő olimpiai selejtezőtornát illeti, Szikora elmondta, hogy már most nagyon izgul.

– Természetesen követni fogom a tévé előtt a meccseket, időnként kiabálva is. A lányok folyamatosan érdeklődnek az állapotomról, remek a kapcsolatom velük, és nagyon hiszek abban, hogy a kijutunk az olimpiára – tette hozzá.

Szikora korábban a Kiskunhalas, az Alba Fehérvár, a Ferencváros és a Siófok együttesét erősítette, Németországba 2021-ben igazolt. Jelenlegi együttesével 2022-ben és tavaly is bajnok, illetve kupagyőztes lett, sőt 2022-ben az Európa-ligát is megnyerték.