Xavi egy szlovák futballistának hízelgett a sorsdöntő Barcelona–Napoli előtt

A héten kialakul a negyeddöntő mezőnye a labdarúgó Bajnokok Ligájában, kedden az Arsenal és a Barcelona lép esélyesként pályára, hogy csatlakozzon a már nyolc közé jutott, címvédő Manchester Cityhez, valamint Real Madridhoz, Bayern Münchenhez és Paris Saint-Germainhez. Az Arsenal–Porto és a Barcelona–Napoli párharc sem dőlt el a három héttel ezelőtti első mérkőzésen, a londoniak az utolsó pillanatban kapott góllal 1-0-ra alulmaradtak Portugáliában, míg Nápolyban 1-1-es döntetlen született.

A Porto az első meccsen győzött az Arsenal ellen (Fotó: Estela Silva)

Az Ágyúsok remek hangulatban várhatják a visszavágót, szombaton ugyanis az élre álltak az angol bajnokságban, s a vasárnapi Liverpool–Manchester City rangadó (1-1) után is ott maradtak. Az Arsenal tavaly hét év után tért vissza a BL-be, és Mikel Arteta vezetőedző irányításával csoportelsőként jutott tovább a tizenhat közé. A csapat az utóbbi hetekben is remek formát mutat, utóbbi kilenc meccséből nyolcat megnyert, a portói találkozó volt az egyetlen kivétel. Ebben az időszakban öt mérkőzésen is négy vagy több gólt szereztek a londoniak, és most is legalább kettőt kell lőniük ahhoz, hogy a rendes játékidőben kiharcolják a továbbjutást. A portugáliai első meccsen nem volt kaput eltaláló kísérletük.

Érdekesség, hogy az Arsenal az utóbbi hét BL-szereplése során – a 2010/11-es szezontól 2017-ig – rendre a tizenhat között búcsúzott, az utolsó kieséses párharcot pedig, amelyet megnyert, mégpedig összesítésben 6-2-re, éppen a Porto ellen vívta a 2009/10-es idényben, ugyanebben a szakaszban. És még egy figyelemre méltó statisztika: a Portót búcsúztató utóbbi öt csapat egyaránt eljutott a fináléig abban a szezonban – a Juventus 2017-ben, a Liverpool 2018-ban és 2019-ben, a Chelsea 2021-ben és az Internazionale tavaly.

Xavi bátor Napolit vár Barcelonába

A másik keddi mérkőzésen a spanyol és az olasz bajnokság címvédője csap össze Barcelonában. Hazai környezetben egyik csapat sem szerepel úgy, mint az előző idényben, a nápolyiak ráadásul BL-indulást jelentő helyen sem állnak a Serie A-ban, és már a harmadik vezetőedzőt fogyasztják az idényben. A katalánok a harmadik helyen állnak a spanyol pontvadászatban, de már biztos, hogy trénerük, Xavi Hernández a szezon végén távozik posztjáról. A BL tehát mindkét együttes számára jó terepet kínál, hogy megmentsék az idényt, ehhez ma tehetik meg az első lépést.

– Ez a szezon eddigi legfontosabb mérkőzése – jelentette ki Xavi Hernández, a katalánok vezetőedzője. – Motiváltak és izgatottak vagyunk, hiszen négy éve nem jutottunk negyeddöntőbe a BL-ben. Nagyon erős rivális ellen kell pályára lépnünk, amely tavaly olasz bajnok tudott lenni. Remélem, varázslatos este lesz a Barcelona szurkolóinak. Bátor Napolira számítok, amely birtokolni akarja a labdát, amellyel támadni fog, akárcsak mi. Nyílt meccs lesz, és szerintem nagyszerű élményt nyújt majd. Az a három játékosuk, akik a csúcson vannak, nagyon komoly minőséget ad a Napolinak. Nagy meccs lesz, és egy fantasztikus csapattal nézünk szembe.

Stanislav Lobotka játéka lenyűgözte a Barcelona edzőjét (Fotó: EPA/Cesare Abbate)

Sok sérülés nehezíti a Barca dolgát, Ferran Torres, Frenkie de Jong, Alejandro Balde és sem játszhat, miközben a Napoliban Francesco Calzona számíthat a legnagyobb sztárjaira, így Victor Osimhenre és Hvicsa Kvaracheliára is. Érdekes módon Xavi nem közülük látna valakit a legszívesebben a Barcában.

– Stanislav Lobotka nevét mondanám – mutatott rá Xavi a szlovák válogatott középpályásra. – Nagyon kedvelem őt, hátulról építi a játékot, és szinte sosem veszti el a labdát. Szívesen megnézném egy olyan csapatban, mint a Barcelona, szerintem megvan a kvalitása, hogy ilyen szintű klubban játsszon.

A Barcelona eddig tíz kieséses párharcot vívott olasz ellenféllel a BL-ben, és a mérlege felemás, öt továbbjutással és öt kieséssel. A Napoli kilencszer állt szemben spanyol riválissal az európai porondon, és nyolcszor búcsúzott: az egyetlen siker akkor született, amikor az UEFA Kupa 1992/93-as kiírásának első fordulójában összesítésben 6-1-re legyőzte a Valenciát. Mind a hat nápolyi találat Daniel Fonseca nevéhez fűződött.

A Bajnokok Ligája negyed- és elődöntőjének sorsolását pénteken tartják Nyonban.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntők, visszavágók: Barcelona (spanyol)–Napoli (olasz) 21.00 (tv.: M4 Sport), Arsenal (angol)–Porto (portugál) 21.00 (Sport1)

Borítókép: Xavi megmondta, kit látna szívesen a Barcában a Napoliból (Fotó: EPA/Alejandro Garcia)