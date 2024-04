A Real drukkerei a Manchester United stadionjában hangoltak a City ellen + videó

A Real Madrid elnöke, a 77 éves Florentino Pérez is megérkezett Manchesterbe, s persze a királyi gárda szurkolói is. Utóbbiak egy csoportja azonban nem az Etihad Stadionhoz indult, ahol a mérkőzést játsszák, hanem a másik helyi sztáralakulat, a Manchester United szentélyébe. Az Etihadban ma értelemszerűen nem lehet stadiontúrát tenni, az Old Traffordon azonban igen, és ezt a lehetőséget ki is használták a vendégszurkolók. Az MU stadionjában énekelve hangoltak az esti találkozóra, a klub múzeumában pedig megtekintették a rengeteg trófeát és relikviát.

Florentino Pérez érkezése:

Florentino Perez in Manchester. pic.twitter.com/sWP11JwKic — Madrid Zone (@theMadridZone) April 17, 2024

A Real Madrid szurkolói az Old Traffordon

📹 ¡Madridistas en Old Trafford!



La casa del gran rival del Manchester City. pic.twitter.com/Yyd6DLxDKb — Defensacentral.com (@defcentral) April 17, 2024

– Nagyon várom már a mérkőzést, az ilyen meccsekért igazol az ember a Real Madridba – fogalmazott a találkozót felvezető keddi satótájékoztatón a Real Madridból – Alig várom, hogy ott legyek a pályán és játsszak. A Manchester Citynek fantasztikus csapata van, de a mienk is az. Nem tudom, hogy a fogadóirodák szerint kinek jobbak az esélyei, de mi vagyunk a Real Madrid, bízunk magunkban és a képességeinkben.