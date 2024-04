Megérintette „testvére” távozása a Fradi csatárát, aki boldog, hogy eredményesen tért vissza

Nehéz időszakot zárt le a közelmúltban Adama Traoré. A Ferencváros támadója gólerősen kezdte az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság aktuális idényét, ám megsérült, de novemberben visszatérhetett a pályára. Még annak a hónapnak a végén, a Csukaricski vendégeként lejátszott Európa-konferencialiga csoportmeccsen újabb, a korábbinál súlyosabb sérülés törte ketté a mali csatár szezonját. Traoré öt hónappal később, március 31-én játszhatott újra, csereként 13 perc jutott neki. A következő alkalommal, április 7-én, a bajnoki cím szempontjából kulcsfontosságú, Paks elleni meccsen már 18, ez pedig elég is volt neki arra, hogy győztes gólt szerezzen.

A labda a kapuban - Adama Traoré a Paks elleni góllal zárta le nehéz időszakát. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Különleges pillanat volt

– Egy idényen belül két sérülés nagyon komplikált helyzet egy futballista számára. Már visszatértem, ami jó, de most meg kell találnunk a ritmust a lábakban. Fizikailag és lelkileg is sokkal jobban érzem magam, szóval ez jó – kezdte a lapunk kérdésére válaszoló 28 éves játékos, aki 2022 nyara óta erősíti a Ferencvárost. – A Paks elleni gól nagyon fontos volt nekem és a csapat számára is. A második helyezett ellen nyerni nagy lépés a céljaink felé, mind a bajnokság, mind az új idény európai kupaszereplése szempontjából. Az egy nagyon különleges pillanat volt a hosszú sérülés utáni önbizalmam szempontjából is. Boldog voltam, hogy visszatérhettem, velem örült a családom és a szurkolótáborunk is, akik mindig támogattak a nehéz és boldog időkben is.

Az előző – első magyarországi – szezonjában összesen 18 alkalommal eredményes Traoré nehezen élte meg a hosszú kényszerpihenőt, és azt, hogy emiatt lemaradt az Afrikai Nemzetek Kupájáról, valamint a Fradi Európa-konferencialiga mérkőzéseiről is, ám elmondta, hogy hívő emberként elfogadta Isten akaratát.

– A családom, a klub (különösen az egészségügyi stáb), a csapattársaim és a szurkolók támogatásának köszönhetően felemeltem a fejem és dolgoztam, ennek köszönhetően visszatérhettem – mondta ezzel kapcsolatban Traoré.

Testvérre lelt a Ferencvárosnál

A visszatérés, és a Paks elleni találat miatt érzett öröm mellett a közelmúltban némi keserűség is vegyült Traoré mindennapjaiba, nemrég ugyanis eligazolt a Ferencvárostól jó barátja, Tokmac Nguen.

– Tokmac a testvérem lett a Fradinál. Az első Budapesten töltött napjaim óta ő vigyázott rám és sokat segített a beilleszkedésemben, idővel nagyon erős kötelék alakult ki közöttünk – árulta el Adama Traoré. – Szinte mindig együtt voltunk, együtt jártunk az edzésekre is, ő egy szuper kedves srác. A távozása engem személyesen is megérintett, ám a futball már csak ilyen, néha váltani kell. Sok sikert kívánok neki a jövőben.

A bajnokságot az utolsó meccsig játsszák

A Ferencváros a Paks vasárnapi, és a Diósgyőr szerdai legyőzésével remek helyzetbe hozta magát, hat fordulóval a bajnokság vége előtt 11 pontra növelte fórját a paksi együttes előtt. Tekintve, hogy a hátralévő meccseken már csak 18 pont gyűjthető, ez szinte behozhatatlan előny, főként, ha figyelembe vesszük, hogy a Fradi még nem veszített bajnokit 2024 tavaszán.

– A célunk továbbra is ugyanaz: szeretnénk megnyerni a bajnokságot, majd a nyáron megkezdeni egy újabb európai kalandot, amelynek végállomása reményeink szerint a Bajnokok Ligája lesz. Ehhez megvannak az erőforrásaink, egy egységes együttes, valamint egy remek szurkolótábor. Szeretnék segíteni a csapatnak a célok elérésében – jelentette ki Adama Traoré. – Ugyanakkor a bajnokságot az utolsó meccsig játsszák, és továbbra is koncentrálnunk kell. Az edző a kezdetektől fogva azt mondta nekünk, maradjunk fókuszáltak, és soha ne gondoljuk, hogy vége, ha lehetséges, nyerjük meg az összes meccset. Erre fogunk törekedni.

Adama Traoré és a Fradi április 14-én, vasárnap 16.30-tól a Zalaegerszeg vendégeként folytathatja szereplését.

