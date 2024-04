Dárdai megsiratta egy játékosát, a Hertha a 93. percben kapott pofont

A három Dárdai fivér közül a Hannover ellen csak Palkó volt a csapatban. Ő fontos szerepet is játszott a bajnoki mérkőzésen: az ő szöglete után Marc-Oliver Kempf fejesgóljával szerzett vezetést a Hertha a 13. percben. Dárdai Palkót 82 perc után cserélte le az édesapja, Pál, és ekkor már úgy tűnt, hogy a zsebükben van a győzelem, de hátra volt a feketeleves, a 93. percben Enzo Leopold szintén fejesgóllal egyenlített, a Hannover pedig ezzel pontot rabolt Berlinből. Ráadásul ezzel az is eldőlt, hogy a hetedik Hertha már nem végezhet osztályozót érő helyen az idényben.

Ibrahim Maza teljesítményével nem volt elégedett (Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/Soeren Stache)

Dárdai Pál a mérkőzés végén nem lehetett boldog a csapata pontvesztése miatt, de valójában már az első félidő után sem volt az, amikor még 1-0-ra vezetett a Hertha. A magyar vezetőedző ezért azt sem várta meg, hogy az öltözőbe érjenek a játékosai, egy 18 éves tinédzsernek már a pályán hevesen magyarázta, hogy miben kellene javulnia a folytatásra.

Dárdai is átélte ugyanezt

A Kicker úgy tudja, Ibrahim Maza néhány könnyet is elhullajtott a kritika miatt, de Dárdai úgy érzi, ez fontos lecke volt a támadó középpályásnak.

– Elfogadhatatlan, hogy valaki így álljon hozzá a védekezéshez. Nem sétálgathat, nem az utánpótlásban játszik – nyilatkozta a Hertha vezetőedzője a lefújást követően a Sky-nak, majd a sajtótájékoztatón részletesebben is elmondta a véleményét: – Most már megértette, és örökre meg kell jegyeznie, hogy nem álldogálhat a pályán, ki kell vennie a részét a védekezésből. A második félidőben már jóval fegyelmezettebb volt. Annak idején én is megkaptam ugyanez Jürgen Röbertől, és egy életre megjegyeztem.

A keret tapasztaltabb játékosai megértették Dárdai tetteit, mint mondták, olykor szükség van a kemény szavakra is.

– Egy labdarúgó erősebb lesz, ha ilyesmi történik, egyszerűen túl kell esnie rajta. Az más kérdés, hogy néha nem megérdemelt a kritika. De időről időre meg kell hallgatnod ezt is – magyarázta Fabian Reese, hozzátéve, hogy Maza szerinte is összekapta magát a második félidőre.