„Ez rémes volt!” – még Wolff is Hamiltont kritizálta

abban reménykedett, hogy szépre sikerül az utolsó idénye a csapatnál, amellyel pályafutása legfényesebb sikereit érte el, de ha a közeljövőben nem táltosodik meg a Mercedes, akkor aligha teljesül a hétszeres világbajnok vágya. A jövőre már a Ferrarinál versenyző brit eddigi legrosszabb szezonkezdetén van túl, öt nagydíj után egy hetedik hely a legjobb eredménye, összetettben a kilencedik, és tizennégy ponttal elmaradt a csapattársától, George Russelltől.

Hamilton (balra) második helye csak egy felvillanás volt Fotó: MTI/EPA/Andres Martinez Casarez

Pedig az elmúlt hétvégén Sanghajban felcsillant a remény Hamilton előtt. A sprintfutamon sokáig vezetett, majd második lett, de az elrontott időmérőt követően a 18. helyről rajtolva „csak” a 9. helyre zárkózott fel a vasárnapi Kínai Nagydíjon. Utána pedig elkeseredetten vallotta be, hogy hibázott.

– Azt hittem, hogy nekimehettem valakinek, mert sosem éreztem még ennyire alulkormányozottnak egy autómat sem. Mások autója megsérült, sok volt a törmelék a pályán, hasonló problémára gyanakodtam nálunk is. De valójában csak a beállításokkal lőttünk mellé, amelyeket én javasoltam – ismerte el a rekordbajnok, aki a Miami Nagydíjon bevetésre kerülő fejlesztésektől előrelépést remél.

Részben Toto Wolff is Hamiltont okolta a sanghaji szenvedésért, bár Russell sem ért el kiugró eredményt a hatodik helyével.

– A sprinten elért második helyünknek örülhettünk, de aztán a futamot a hatodik és a kilencedik helyen zártuk, ami nem felel meg az elvárásainknak. Minden alkalommal meg tudjuk magyarázni a problémákat, most is, bár valójában csak rosszul raktuk össze az autót. Lewis is adott ötleteket a fejlesztéshez, de ezek annyira rémesek voltak, hogy az autó aztán be sem akart fordulni – mondta panaszosan a Mercedes csapatfőnöke.

Hamilton és a kifogások

A kínai hétvége után egykori csapattársa, 2016 világbajnoka, Nico Rosberg is elővette Hamiltont, mert szerinte a brit folyton csak kifogásokat keres.

– George általában Lewis előtt végez, az időmérőkön 4-1-re vezet. A vereségeket Lewis mindig az eltérő beállításokkal magyarázza, ami miatt nagy volt a különbség az autóik között. Ahogy mindig, most is ez volt a kifogása. Közben pedig George azt válaszolja, hogy tudomása szerint ugyanazok voltak a beállításaik – világított rá a visszavonult pilóta.

