Jól sikerülhet az olimpia – bizakodó a magyar legenda

A korábbi 135-szörös válogatott irányító kiemelte lapunknak, hogy milyen erős csapategység jellemzi női válogatottunkat.

– Serdülő és ifjúsági koruk óta ismerem és figyelem őket – mondta Siti Beáta. – Az idősebb és a kevésbé rutinos játékosok jól kiegészítik egymást, így adott esetben, ha nehézség van és hullámvölgybe kerül valaki, akkor remekül tudják segíteni belülről a másikat. A csapat tagjai tudják, hogy milyen, ha megégetik magukat egy világversenyen, de ezekből a helyzetekből is felálltak és továbbléptek a játékosok. Szép lassan csapatszinten addig építkeztek, hogy most már nem buknak el az utolsó pillanatban, mert mentálisan is erősek. Nagyon bízom benne, hogy az olimpián láthatjuk majd, ahogy újabb szintet lépnek. Hiszem, hogy meg kell élnünk kudarcokat, hogy aztán ilyen szép napokat is megélhessünk.

Mit érhet el az olimpián a magyar női kézilabda-válogatott?

Siti Beáta dolgozott a női válogatott másodedzőjeként is, így érdemes odafigyelni gondolataira a nyári olimpia esélyei kapcsán is. Kedden 17.30-kor kezdődik a női és a férfi-kézilabdaválogatottak olimpiai csoportsorsolása. Húsz év után újra mind a két nemnél érdekeltek vagyunk, ugyanis március 17-én a férfiak is kiharcolták az ötkarikás kvótát a portugálok elleni felejthetetlen összecsapáson.

– Nagyon bízom benne, hogy abban a lendületben maradnak a mieink, amit most mutattak nekünk Debrecenben. Lesznek még hibáink, néha több, néha kevesebb, de egy olyan társaságot látok, amelynek tagjai képesek megdögleni egymásért és képesek melós ruhában küzdeni, valamint képesek örömmel az arcukon, felszabadultan játszani. Olyan sportemberi képességeket láttam most tőlük, ami mindenképpen biztató a jövőre nézve, és ha ezeket tovább építik magukban, akkor tényleg jól sikerülhet majd számukra az olimpia. Egy tudatos, csupaszív brigádot várok ott, amelyik, ha kell, akkor felszedi a parkettát, szóval egy nagyon rakkolós és szerethető csapatra számítok.

A tizenkettes olimpiai mezőny a férfi- és a női torna esetében egyaránt két hatos csoportra oszlik, és mindkét hatosból négyen-négyen jutnak majd be a legjobb nyolc közé Párizsban. Onnantól kieséses rendszerben, először a negyeddöntőkkel folytatódik a küzdelem.