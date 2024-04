Marozsán Fábián legnagyobb sikere már nem Alcaraz legyőzése

– Már Indian Wells is nagy siker volt, kiemeltet vertem szinte agyonvert állásból, ami rám nem jellemző. Én is nagyon vártam, hogy centerpályán játsszam Alcaraz ellen. Mások voltak a körülmények, mint amikor tavaly legyőztem, ő is nagyon készült, magához képest is jól játszott, jól szervált – idézte fel az amerikai túra első állomását a magyar teniszező, aki az Indian Wells-i nyolcaddöntő után Miamiban még egy körrel tovább, a negyeddöntőig jutott.

Marozsán edzője, Balázs György elmagyarázta, hogy a miami menetelés miért volt szerinte óriási siker.

– Az egyik legnagyobb dolog az volt, hogy a Rune elleni 6:1, 6:1-es meccs után a megszokott menetrenddel ellentétben nem volt szabadnap, másnap reggel már jött a Popyrin elleni mérkőzés, amelyet a sok nehezítő körülmény ellenére meg tudott nyerni. Majd megint pihenőnap nélkül folytatta De Minaur ellen, aki teljesen más stílusú játékos.

Ez a három győzelem három nap alatt még nagyobb eredmény volt, mint tavaly Alcaraz legyőzése, mert nem csak egy jó nap kellett hozzá

– mondta a szakember, aki azt is kiemelte, hogy mivel a mezőny tagjai immár jól ismerik Marozsánt, a mérkőzések előtti felkészülésnek az is része, hogy Balázs György elmondja tanítványának, mit tarthat az ellenfél edzője fontosnak egy Marozsán Fábián elleni találkozó előtt.

Somogyi Zsolt, a teniszező menedzsere felidézte, hogy a decemberi alapozást teljesen tönkretette Marozsán vírusos megbetegedése. Az idei év eddigi három legfontosabb versenyén azonban ez nem látszott meg a magyar játékoson, a januári Australian Openen a harmadik fordulóba jutott, majd jött márciusban a két egyesült államokbeli mesterverseny.

Hol versenyez legközelebb Marozsán Fábián?

A miami mesterverseny után elkezdődött a salakszezon, amelynek végét és egyben csúcspontját a május 20-án rajtoló Roland Garros jelenti. A magyar teniszező programja még nem végleges a következő hetekre, egyelőre ugyanis várja, hogy a jövő heti, monte-carlói mesterversenyen felfér-e a főtáblára.

– Szeretnék jól felkészülni a salakszezonra, alkalmazkodni kell a lassabb borításhoz, ráadásul hűvösebb is van most Európában, mint Észak-Amerikában, nem szeretném, hogy bármilyen fizikális problémám legyen. Ha megvan a főtábla Monte-Carlóra, akkor már indulunk is a repülőtérre, a további programban pedig Barcelona, Madrid és Róma szerepel a Roland Garros előtt – beszélt terveiről Marozsán Fábián.

A Roland Garros idén nemcsak a salakszezon, hanem az olimpiai kvalifikációs időszak végét is jelenti. Emiatt Marozsánnak már nem kell aggódnia, az ötkarikás rangsorban a 34. helyen áll, lényegében elképzelhetetlen, hogy lemaradjon a párizsi játékokról, amelyen a tenisztornát ugyanúgy a Roland Garros-teniszkomplexumban rendezik, mint az évenkénti Grand Slam-versenyt.

– Több helyről hallani, hogy a teniszezők számára nem az olimpia a legfontosabb verseny, de nekem nagy célom, hogy az ötkarikás játékokon jó eredménnyel tudjam képviselni a hazámat és a magyar teniszt – szögezte le Marozsán Fábián.