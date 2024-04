Marozsán Fábián varázslatos sorozata véget ért Madridban

Róma, Sanghaj, Indian Wells, Miami. Marozsán Fábián első négy mesterversenyén kivétel nélkül eljutott a legjobb tizenhat közé, kétszer a negyeddöntőben is pályára léphetett. A lenyűgöző sorozat Madridban szakadt meg, ahol Marozsán a második fordulóban, két játszmában kikapott, az argentin Francisco Cerúndolo visszavágott a magyar teniszezőnek az idei Australian Open második körében elszenvedett vereségért.

Francisco Cerúndolo ezúttal nyerni tudott Marozsán Fábián ellen (Fotó: Getty Images/AFP/Clive Brunskill)

Akkor is, most is Cerúndolo volt kettejük közül a kiemelt, s ezáltal az esélyes. Ám amíg Marozsán Ausztráliában tudta borítani a papírformát, ezúttal a sportszerűségéről is ismert argentin nyert 6:2, 7:6-ra.

Melyik versenyen indul Marozsán Fábián?

Azzal, hogy Marozsán még a madridi mestertorna első hetén kiesett, jövő héten pályára léphet a cagliari challengerversenyen, ahol kiemelt lehet. Utána pedig következik a római ATP 1000-es verseny, amelyen tavaly Marozsán legyőzte Carlos Alcarazt.