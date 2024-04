Ő is lehetne Marco Rossi kezdő csatára az Eb-n, de egy éve csapata sincs

Még a szövetségi kapitányi időszaka előtt Bernd Storck vezette Új-Zélandon a magyar U20-as válogatottat a világbajnokságon, és a nyolcaddöntőben egy hosszabbításos meccsen esett ki az együttes a későbbi aranyérmes Szerbia ellen. Az akkori csapatból egy ideig Nagy Dominik és Kecskés Ákos is tagja volt felnőttválogatottjának, Kalmár Zsolt, és pedig az olasz mester alapembereinek tekinthetők. 2015-ben ugyanakkor Mervó Bence volt a leginkább felkapott játékos közülük, mégis ő az, aki nem jutott el az első válogatottságáig sem.

Mervó Bence az U20-as világbajnokságon 2015-ben. Fotó: MTI/EPA/John Cowpland

Mervó öt gólt szerzett az U20-as vb-n, amivel társgólkirály lett, és ezzel olyan elit klubba került be , amelynek rajta kívül többek között és is a tagja, akik ugyancsak voltak gólkirályok U20-as vb-n. Akkoriban természetesen mindenki arra számított, hogy egy nap Mervó veheti majd át a stafétát a válogatott első számú csatárától, Szalai Ádámtól, 2015-ben be is került a felnőttválogatott bő keretébe, ám az első pályára lépésig soha nem jutott el.

Az U20-as vb-n még a Győr játékosaként szerepelt, amelynek a színeiben már az NB I-ben is futballozott néhány meccsen, majd az MTK és a svájci Sion után kölcsönbe a lengyel élvonalbeli Slask Wroclawhoz került. Itt jól kezdett, 2016 tavaszán négy gólt szerzett az Ekstraklasában, de hosszabb távon nem tudta állandósítani a formáját. Következett a DAC, és Szlovákiában jöttek a sérülések, 2018-ban már a másodosztályú Győrhöz tért haza.

Mervó Észak-Korea ellen mesterhármast ért el az U20-as vb-n:

Az NB I-ben legutóbb a Budafok játékosaként lépett pályára 2020-ban, összességében pedig már egy éve nem futballozott tétmeccsen. Tavaly áprilisban a Szentlőrinc színeiben játszott az NB II-ben, a nyáron nem kapott új szerződést, és azóta sincs csapata.

– Nagyon nehéz időszakon vagyok túl, de most tele vagyok motivációval – nyilatkozta Mervó a Hétközi fordulóban. – Újra az NB I-ben szeretnék játszani. Megfizettem a sérülések árát, de most fizikálisan és mentálisan is százszázalékos állapotban vagyok. Vissza szeretnék térni arra a „porondra”, ahol voltam. Vagy még feljebb is.

Ellentétes utak: Mervó Bence vs. Varga Barnabás

Elgondolkodtató, hogy milyen az élet. 2015-ben mindenki Mervóban látta a válogatott következő nagy csatárát, s akkoriban a vele egyidős Varga Barnabás éppen teljesen eltűnt a magyar futball színpadáról: szülőfalujából, Szentpéterfáról bringával tekert át edzésekre a határ túloldalán az első osztrák faluba, Monyorókerékre, hogy az ötödosztályú SV Eberauban rúgja a labdát.

Most a 29 éves Varga Barnabás a Fradi gólkirálya, és készül a nyári Eb-re Marco Rossi alapembereként. A 29 éves Mervó Bence, az egykori U20-as vb-gólkirály pedig szabadon igazolható, és küzd, hogy újra profi szerződést kapjon valahol. Bárhol.