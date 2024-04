Botrány és náci vádak a német fociválogatott rózsaszín Eb-meze miatt

Kezd magához térni a német fociválogatott, amely az elmúlt két év gyászos eredményei után a márciusi meccseken végre újra biztatóan játszott, nem mellesleg két bivalyerős válogatott ellen nyert: Franciaország ellen 2-0-s, Hollandia ellen 2-1-es sikert aratott Julian Nagelsmann szövetségi kapitány csapata.

Jonathan Tah viselte a náci jelképre emlékeztető négyest a német fociválogatott új Eb-mezein. Fotó: EPA/Mohammed Badra

A Nationalelf ezeken a meccseken avatta fel a nyári, hazai rendezésű Eb-re tervezett új mezeit. A franciák ellen a klasszikus német színösszetételű első számú mezben játszott a csapat, a hollandok ellen pedig a második számú, úgynevezett „idegenbeli” dresszben, amely rózsaszín. A német Sport Bild cikke szerint azonban nem a színekkel van a gond, hanem a betűtípussal.

A Bayer Leverkusen középhátvédje, Jonathan Tah viselte a négyes mezt az említett két találkozón, és a lap cikke szerint sokaknak szemet szúrt, hogy a szám betűtípusa igencsak hasonlít a náci időkben hírhedtté vált SS jelképére. A Schutzstaffel a náci párt véres katonai és védelmi szervezete volt Németországban.

A második világháború vége óta az összes náci jelkép be van tiltva Németországban, ezek közé tartozik az SS egykori szimbóluma is. Az igazi problémát az okozná, ha lenne 44-es mezszám a német válogatottban ezzel a betűtípussal. Ilyen nem lesz, hiszen az Eb-n 1-től 23-ig számozzák majd a játékosokat, ugyanakkor a mezt megvásárló szurkolók személyre szabhatják a számozást, és akár a 44-est is kérhetik a mezükre. Az pedig nem mutatna jól az Eb-n.