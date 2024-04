Tokmac szenzációsan debütált a svédeknél azután, hogy az FTC nem tartott rá igényt + videó

– Az elmúlt néhány hónap életem legnehezebb időszaka volt… Kevesen tudják, mi zajlott le bennem valójában, miként éltem meg ezeket a napokat, heteket. Csak a hozzám legközelebb állóknak beszéltem az érzéseimről. Sohasem tagadtam, a Ferencváros nekem több volt mint klub! Pályafutásom, sőt, nyugodtan mondhatom, életem egyik fontos állomáshelye – nyilatkozta Tokmac Nguen a Nemzeti Sportnak a mellőzéséről, amit a Ferencváros csapatánál megélt. Március végén igazolt Svédországba a Djurgarden csapatához.

Tokmac Nguen Forrás: X/Djurgarden Fotboll



Tokmac Nguen a 87. és a 89. percben is betalált

A támadó hétfőn mutatkozott be új együttesében, és szenzációsan debütált a BK Häcken elleni rangadón. A vendégek 3-0-ra elhúztak és a fővárosi csapat esélytelennek tűnt a pontszerzésre, amikor Tokmac a 78. percben beállt. S meg is kezdte a gólgyártást. A 87. percben egy szép tekeréssel, majd a 89. percben egy kipattanó bevágásával meccsbe hozta a Djurgardent, amely a 94. percben büntetőből egyenlített, és Tokmacnak ehhez is köze volt, az ő továbbfejelt labdáját követő lövést kézzel hárította a Häcken egyik hátvédje. A találkozó így 3-3-ra végződött, a meccs hőse pedig Tokmac Nguen volt.