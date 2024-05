Az olimpiai éremszerzés sem irreális cél a magyar triatlonosoknak

A hétvégi, nagyszerű magyar eredménnyel, Lehmann Csongor dobogós helyezésével záruló olaszországi világbajnoki futam után, hétfőn lezárta az olimpiai kvalifikációs időszakot a Nemzetközi Triatlon Szövetség. A magyar triatlonsport erejét jelzi, hogy a kvalifikációs ranglistán elfoglalt helyezése alapján egy magyar nő mellett négy(!) férfi lehetne ott Párizsban – erre rajtunk kívül csak a franciák, a spanyolok és a németek képesek –, de sajnos más sportágakhoz hasonlóan a triatlonban is limitálják, hogy egy nemzet hány kvótát kap.

A hölgyeknél így végül egy, a férfiaknál két sportolónak szurkolhatunk, a mix váltó ezúttal nem szerzett kvótát. A kvalifikációs időszak eredményei alapján a hazai szövetség elnöksége úgy döntött, hogy Kuttor-Bragmayer Zsanettet, Lehmann Csongort, Bicsák Bencét nevezi az olimpiára, a tartalék Dévay Márk. A paralimpián várhatóan Mocsári Bencének szurkolhatunk triatlonban, ennek kvalifikációja július 1-én zárul.

Hatalmas siker lenne az olimpiai érem

A triatlon – vagyis az úszás, a kerékpározás és a futás hármasára épülő sportág – az egyik legnépszerűbb és legdinamikusabban fejlődő olimpiai sportág. Nem véletlen, hogy Párizs belvárosában, a Szajnában és a Szajna partján lesznek az olimpiai futamok, olyan körítéssel, amilyenről más sportágak talán csak álmodozhatnak.

– Hosszú, nehéz és rendkívül izgalmas volt a kvalifikációs időszak. A végén egy picit a szerencsével is hadilábon álltunk, így végül háromfős lesz a magyar olimpiai válogatott, bár korábban arra is volt esély, hogy öten utazhatnak. Bízom benne, hogy az élet visszaadja majd Párizsban, amit az elmúlt két hétben elvett tőlünk. Így is nagyon erős csapattal megyünk, Lehmann Csongor szombati, világbajnoki sorozatban elért harmadik helye pluszerőt és -motivációt ad mindenkinek. Csongoron kívül két rutinos olimpikonra esett a választás: Bicsák Bence legutóbb Tokióban a hetedik helyen végzett, egyelőre ez minden idők legjobb magyar olimpiai helyezése, a nőknél pedig Kuttor-Bragmayer Zsanett indulhat, aki 2021-ben az előkelő 12. helyen ért célba. Ezúttal szeretnénk pontot vagy pontokat szerezni, sőt – ahogy a hétvégi példa is mutatja – ha minden összejön, akkor akár érmet is hozhat haza a csapat. Hatalmas siker lenne – mondta Kindl Gábor, a Magyar Triatlon Szövetség elnöke.

Magaslati edzőtáborban készülnek Párizsra

A versenyzők a következő két hónap jelentős részét magaslati edzőtáborban töltik majd, közben a szakmai stáb próbál mindent megadni nekik, hogy a legtökéletesebb állapotban utazhassanak Párizsba.

Az idei szezon több szempontból különleges a magyar triatlon számára: éppen negyven éve rendezték az első triatlonversenyeket Magyarországon és 35 éve alakult a szövetség, remélhetőleg az olimpia után is lesz mit ünnepelni. A szabadidősport területén is rövid időn belül sikersportág lehet a triatlon, hiszen az idei szezontól kezdődően a szövetség megnyitotta a versenyeket. A Próbáld ki a triatlont! című, tizenkét állomásos sorozat lehetőséget teremt az szabadidősportolók számára is, hogy részt vegyenek a versenyeken, amelyekre korábban csak licensszel rendelkezők nevezhettek.