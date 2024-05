Az Újpest-verő Leandro elmondta, készen áll-e a vezetőedzői munkára

Leandrót tavaly nyáron Máté Csaba vette maga mellé az első keret stábjába, a távozását követően pedig Dejan Sztankovics is számított rá. Mindennap úgy ment a Népligetbe, hogy aznap is ellessen valamit a vezetőedzőktől.

– Máté Csabától és Dejan Sztankovicstól is sokat tanultam. Apróbb trükköket, fortélyokat, ezeket mind elraktároztam magamban. Meglátjuk, ki érkezik a Ferencváros kispadjára, egy biztos, tőle is megpróbálok minél több mindent ellesni. Játékosként is ilyen voltam, figyeltem az edzéseken, akkoriban külön jegyzetfüzetem nem volt, de a fejemben elraktároztam sok mindent.

