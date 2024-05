Csendőrök a teniszpályán, az amerikai játékos a biztonságáért aggódott

Madison Keys 6:2, 6:1-re nyert Sorana Cirstea ellen a római WTA 1000-es tenisztorna nyolcaddöntőjében. A sima meccs második szettjének közepén pályára berohanó tüntetők okoztak fennakadást, sőt mint a győztes Keys szavaiból kiderült, riadalmat is. A klímaaktivisták egy párosmeccset is megzavartak hétfőn, néhányan konfettit és festéket szórtak a pályára, mások a székükhöz ragasztották magukat. Az olasz csendőrök is segítettek a rend visszaállításában.

Az olasz csendőrök is pályára léptek Rómában (Fotó: Getty Images)

Messze nem ez volt az első alkalom, hogy a klímaaktivisták sporteseményt zavartak meg. Teniszben viszont különösen rosszul érinti a játékosokat néhány kiszámíthatatlan, pályára berohanó ember, hiába telt el több mint harminc év a Szeles Mónika elleni késelés óta.

Nem a legjobb ezt a pályán átélni, az első reakció, hogy a saját biztonságomra gondolok. Sajnos egyre több az ilyen eset, a tornaszervezőknek ki kell találniuk, hogyan akadályozzák meg ezeket a tüntetéseket

– hangsúlyozta Keys, aki a negyeddöntőben a világelső Iga Swiatek ellen játszik, remélhetőleg ezúttal hasonló közjáték nélkül.

Rubljov kiesett, Medvegyev nagyot küzdve nyert

Ha a tenisznél maradunk, akkor a legnagyobb sokkot a legutóbbi, madridi mesterverseny győztesének kiesése okozta hétfőn Rómában: Andrej Rubljov a francia selejtezős Alexandre Müllertől kapott ki, aki az első fordulóban ellen nyert az olasz fővárosban.

A másik orosz sztár, Danyiil Medvegyev viszont továbbjutott, bár ő is alaposan megszenvedett selejtezőből érkezett ellenfelével, a tavalyi junior világbajnok Hamad Medjedoviccsal.