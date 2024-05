„Gyűlöletből lefűrészelték az olimpiai ezüstérmes tábláját” – balhé a birkózóknál

„Szerződésszegés miatt 534 millió forintra beperelte a Kozma István Magyar Birkózó Akadémiát (továbbiakban: KIMBA) a Csepeli Birkózó Club (CSBC) – adta hírül az újabb fakenewst több, kizárólag baloldali hírportál. Újabb hazug és alaptalan politikai támadás indult tehát a Soros-médiában a birkózók, a KIMBA és annak alapítója, Németh Szilárd ellen” – ez a felütése a közleménynek.

Információink szerint a KIMBA egyelőre nem kapott hivatalos értesítést arról, hogy beperelték volna.

A közlemény így folytatódik, változtatás nélkül közöljük:

„Mindez a már több mint három éve folyó lejárató kampány szerves része és szoros összefüggésben van a csepeli önkormányzati választásokkal. Märtz József, a CSBC elnöke négy év elteltével, az idei választási kampányban hirtelen rádöbbent, hogy eddig »elfelejtette« beperelni a KIMBA-t, majd most a mondvacsinált perindítással kürtöli tele a baloldali médiát. Egy hónapon belül immár másodszor, igaz, akkor még 2,4 milliárd forintot követelt. Lám, Csepelen a választás közeledtével még a követelések is összemennek, nem csak a polgármester népszerűsége.

Németh Szilárd, az MBSZ elnöke Forrás: MBSZ

Ugyanez a Märtz József Borbély Lénárd csepeli polgármester bevallott jó barátja. Ugyanez a Märtz József arról híres Csepelen, hogy pontosan a birkózó-akadémia tőszomszédságában, önkormányzati területre teljesen szabálytalanul, engedély nélkül épített luxuséttermet, amit egy hatalmas önkormányzati épületet is birtokolva, pályázat nélkül üzemeltethet, nyilvánvalóan a csepeli polgármester, Borbély Lénárd támogatásával.

Az üggyel kapcsolatban azt is érdemes tudni, hogy a szabálytalanul, engedély nélkül épített étteremrészre Budapest Főváros Kormányhivatala már több hónapja bontást rendelt el. További politikai szál, hogy a »felperes« CSBC vezetőedzője, Hajdu Imre önkormányzati képviselőjelölt Borbély Lénárd magáról elnevezett választási szervezetében. Borbély Lénárd, Csepel polgármestere pedig arról híres, hogy egy nemzetközi hírű sportintézmény, államilag elismert sportakadémia, a KIMBA diákszállójának a megépítését lehetetlenítette el politikai eszközökkel, annak ellenére, hogy korábban kezet adott rá, és a birkózóakadémiát támogatásáról biztosította.

De a csepeli polgármesternek a KIMBA-val szembeni és alapítónk, Németh Szilárd iránt érzett gyűlöletét mi sem jelezte jobban, mint hogy a KIMBA két, engedéllyel felállított, Csepelt és a birkózást népszerűsítő, az olimpiai ezüstérmes Lőrincz Viktort és az Eb-bronzérmes remek csepeli birkózót, Szilvássy Eriket ábrázoló, évek óta az akadémia bejáratánál álló tájékoztató tábláját is lefűrészeltette a csepeli önkormányzat munkatársaival.

Természetesen állunk a bírósági tárgyalás elé, hiszen ennyire alaptalan keresetet legfeljebb a justizmord kategóriában produkálnak. A KIMBA nem szegett szerződést, hiszen nem is állt szerződéses viszonyban a CSBC-vel. Az említett 400 milliós állami támogatással – ami egyébként pontosan 366 millió forint volt – a KIMBA a csepeli önkormányzat felé már több mint négy éve hiánytalanul elszámolt, ahogy a csepeli önkormányzat is elszámolta ezt az összeget az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé. Kifogás az elszámolással kapcsolatban soha senkitől nem érkezett.

A méltó elhelyezést a CSBC megkapta volna, ha a képviselője, a most négy év után pereskedő Märtz József nem elutasítja, hanem aláírta volna a KIMBA részéről 2020. május 19-én hivatalosan is kiküldött korrekt, tisztességes, hosszú távú bérleti szerződést. A birkózóakadémia igen méltányos, bruttó 4000 Ft/óra használatarányos bérleti díjat ajánlott a CSBC-nek. Mindezt egy háromszőnyeges 677 nm-es birkózóteremért, öltözővel, erősítőteremmel és kizárólagos irodahasználattal, ingyenes parkolással. A 4000 Ft/óra árban ráadásképpen benne foglaltattak a takarítási és rezsiköltségek is. Most és már évek óta erről a szerződésről hazudják a kifizethetetlen 36 millió forintos bérleti díjat, a valóságban ennek a tizedét sem érte volna el a tényleges használati díj.

Az is hazugság, hogy a KIMBA ingyenes elhelyezést ígért volna a CSBC-nek, a használat feltételeiről ugyanis egyetlen hivatalos dokumentum sem rendelkezett.

Ráadásul a CSBC mind a csepeli önkormányzattól – évi 17 millió forint –, mind a Magyar Birkózók Szövetségétől jelentős összegű, nyolc év alatt – pénzügyi dokumentumokkal igazolhatóan – 138 millió forint (!) támogatásban részesült, tehát problémamentesen ki tudta volna gazdálkodni a nagyon kedvezményes bérleti díjat.

A Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Forrás: KIMBA

A birkózóakadémián jelenleg is hatvannál több csepeli birkózó – köztük kilenc CSBC-tag is – edz, és itt van a bázisa a CSBC-t az országos egyesületi rangsorban már évek óta megelőző Csepel Torna Club birkózószakosztályának. Érdekes módon ezt a klubot soha egyetlen, a csepeli birkózókra hivatkozó baloldali sajtótermék sem kérdezte még meg, mi a véleménye a KIMBA-ról.”