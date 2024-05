Galló Vilmos elárulta, mi történt a kapitányt „lebohócozó” interjúja után + videó

– Mindhárom meccsen jó sorunk volt, és ezzel nem is volt probléma senki részéről sem. Marcival (Nemes Márton – szerk.) és Söpővel (Sárpátki Tamás – a szerk.) is nagyon jó volt játszani, csomó helyzetet alakítottunk ki. Bíztam benne, hogy ezt így visszük tovább, és tudunk majd erre építeni a vb során. Sajnos a tegnapi meccsen picit meg lettek kavarva a dolgok, ami szerintem már az egész csapatot frusztrálta egy kicsit, és talán emiatt is történt, ami történt – nyilatkozta ma a vb-t közvetítő Sport TV-nek Galló Vilmos.



Galló Vilmos, valamint Tőke Zoltán kapus és Matias Haaranen, a román válogatott játékosai Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Szuper Leventével arról is beszéltek, hogy a svéd klubcsapatában ebben a szezonban nagyobb hangsúlyt kapott esetében a védekezés. A Sport TV szakértője, a korábbi kiváló válogatott kapus azt kérdezte, hogy ezt a szerepet hogyan egyezteti össze a válogatottbeli szerepével.

– Azt a tudást, amit idén is megkaptam, hogy inkább figyeljek a védekezésre, próbáltam hozni ide is, de ez mindig is így volt. Fontos a válogatottban, hogy mindenkinek meglegyen a szerepe, de nyilván gólt is akarok lőni a torna alatt, nem csak a védekezésben akarok segíteni. Én úgy érzékeltem, nemcsak bennem, hanem a csapat nagy részében is volt egy frusztráció, ami talán belőlem jött ki a legjobban. Úgy éreztem, hogy sokáig mindig le próbálnak nyomni, és amikor kivettek az emberelőnyből, azt éreztem, az volt az utolsó csepp. Természetesen mindent megmutattam, próbáltam úgy játszani, ahogyan csak tudok a románok ellen is. Szerintem egy jó meccset játszottunk, és nagyon szerencsétlenül alakult, hogy kikaptunk. Csomó helyzetünk volt, szerintem egy jó napon simán nyernünk kellett volna a meccset. Nem volt szerencsés pont a meccs után elkapni, a meccs hevében egy ilyen interjút adni. Talán ennek nem ott lett volna a helye, vagy nem is volt ott a helye, és ezért bocsánatot is kértem nyilvánosan. Ezt a négy fal között kellett volna megoldani, tegnap meg is beszéltük a csapattal, az edzői stábbal és a játékosokkal.

Galló Vilmos: Az egész csapat összetartott

A játékos arról is beszélt, mi történt az ominózus interjú után.

– A magyaroknak van egy ilyen nagyon jó tulajdonsága szerintem, hogy ha bármilyen krízishelyzet van, akkor nagyon összetart a nemzet, a csoport. Tegnap is ugyanezt éreztem, hogy az egész csapat összetartott, és együtt vívtuk meg ezeket a dolgokat. Senki sem hibáztatott, ők is értették, velem voltak végig. A család is mindig ott van, lehet rájuk számítani. Ezenkívül kaptam néhány száz üzenetet mindenfelől, és egy idő után ki kellett kapcsolni a telefonomat. Nem akarok annyira belemenni a részletekbe, hiszen minden napnak megvan a maga baja, tegnap volt elég, ma már egy új nap van, holnap pedig egy nagyon fontos meccs van.