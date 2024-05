Félhet a Red Bull? Kettőzött erővel támad a McLaren

Nemigen akadt olyan idény a közelmúltban, amikor ne maradt volna el egy-két futam a Formula–1-ben. Több helyszín is visszalépett a rendezéstől, általában ennek a koronavírus elterjedése állt a hátterében, de tavaly Imolában más ok állt a verseny törlése mögött. A heves esőzések miatt megáradt a Santerno folyó, a pályán és a paddockban is állt a víz, ezért nem volt más lehetőség, mint kihagyni ezt az állomást.

Később nem is pótolták az imolai futamot, így most rövidke kihagyás után tér vissza a mezőny Olaszországba, amely az idei első európai verseny helyszíne lesz. Két évvel ezelőtt (Red Bull) rendkívül simán nyert itt, ezúttal is ő a fő esélyes annak ellenére is, hogy két hete Miamiban nem tudta levadászni a némi szerencsével élre kerülő Lando Norrist (McLaren). A wokingi alakulat fejlesztései jól működtek az Egyesült Államokban, részben ennek is volt köszönhető Norris futamgyőzelme. De ez nem garancia a további sikerekre, ezt a McLarennél is jól tudják.

– Fantasztikus eredményt értünk el Miamiban, aztán Wokingban megünnepeltük azt a kemény munkát, ami idáig repített minket – idézte Andrea Stella csapatfőnököt a McLaren csapat sajtóközleménye. – Persze még nem végeztünk. Az eredmény feltüzelt minket, így ezentúl még nagyobb erőbedobással dolgozunk majd azért, hogy rendszeresen győzzünk és a dobogón végezzük. Imola az egyik leggyorsabb pálya a versenynaptárban, jó esélyünk lesz arra, hogy sok pontot gyűjtsünk.

A brit istálló tagjainak a legutóbbi imolai futamról is jó emlékeik lehetnek. A 2022-es egy lehangoló év volt a McLarennek, csak egyetlen dobogós helyezést tudtak felmutatni az idényben, de Norris éppen az Emilia-Romagna Nagydíjon lett harmadik. A 24 éves pilóta ezen és természetesen Formula–1-es pályafutása első futamgyőzelmén felbuzdulva nagy reményekkel várja a ma kezdődő versenyhétvégét.

– Még sokszor eszembe jut a győzelmem, de közben már igyekszem a következő nagydíjra összpontosítani, hogy megpróbáljam megismételni azt az eredményt. Fantasztikus hétvége volt, valószínűleg az életem végéig emlékezni fogok rá. Egyértelmű, hogy előreléptünk, de amennyire tudom, más csapatok is hoznak fejlesztéseket, szóval nem bízzuk el túlságosan magunkat, tudjuk, hogy nem leszünk minden hétvégén az élen – maradt a realitás talaján Norris. – De azt hiszem, hogy az autónknak jobban fekszik a mostani, mint a miami versenypálya. Én és a csapatom is mindig sikeres volt ezen az aszfaltcsíkon.

Ráadásul most már két erős McLaren is lesz a mezőnyben, mert míg a Miami Nagydíjra csak Norris autóján próbálták ki a teljes fejlesztési csomagot, Imolában már Oscar Piastri is egy „felturbózott” járgánnyal száguldozhat.

A hétvége menetrendje Péntek: 1. szabadedzés 13.30, 2. szabadedzés 17.00

Szombat: 3. szabadedzés 12.30, időmérő 16.00

Vasárnap: Emilia-Romagna Nagydíj 15.00

