Norris olyasmit ért el, aminek láttán Verstappen csak pislogott

Norris kicsattant az örömtől

– Micsoda futam! – kezdte a futamgyőztes, akinek a mosolyt le sem lehetett törölni az arcáról. – Régóta vártam erre, végre elértük, így nagyon boldog vagyok.

Hosszú nap volt a mai, a verseny pedig nehéz, de győztem, úgyhogy a fellegekben járok. Már pénteken is éreztem, hogy gyorsak vagyunk, a futamon pedig tökéletesen működött a taktikánk, amiért köszönet jár a csapatomnak és egyébként természetesen a szüleimnek is. Rendkívül büszke vagyok, mert bár sokat hibáztam az elmúlt öt évben, végig támogattak, így ez a győzelem a csapaté. Hosszabbítottam a McLarennel, mert hittem a csapatban, és mint kiderült, ez jó döntés volt.

Verstappen sem bánkódott túl sokat amiatt, hogy ezúttal nem ő, hanem egy barátja nyert. Persze azt nem szeretné, ha ez szokássá válna.

– Olykor nyerünk, olykor veszítünk, versenyzőként már hozzászoktunk ehhez. Nehéz nap volt a mai, a közepes keveréken sem tudtunk úgy ellépni a többiektől, ahogy szerettünk volna. A McLaren ehhez képest a kemény gumikon szárnyalt, elképedtem, amikor meghallottam a köridejeiket. De ha egy rossz napon is a második helyen végzünk, azt elfogadom. Örülök Lando sikerének, már régóta érett számára ez a győzelem, amelyből szerintem lesz még több is neki. Nagyon rászolgált a győzelemre ma – nyilatkozta Verstappen. Megkérdezték a hollandtól, hogy szerinte a McLaren a folytatásban is hasonlóan szerepel-e majd, mire nevetve így felelt: – Remélem, hogy nem.

Leclerc elégedett volt a harmadik hellyel. – Ezúttal sem voltunk elég gyorsak, de azért minden tőlünk telhetőt megtettünk. A biztonsági autós szakasszal balszerencsések voltunk, a verseny második szakaszában az enyémek voltak a legöregebb gumik az élmezőnyben. De megoldottuk a feladatot, és a harmadik hely volt a maximum a számunkra, szóval elégedettek vagyunk – mondta a Ferrari pilótája, aki ezután Norrist méltatta. – Nagyon örülök Landónak, megérdemelte, hiszen sokszor csak kevéssel maradt le a győzelemről. Eddig ez valamiért nem akart összejönni neki, de most fantasztikusan hajtott, egész hétvégén remekelt, már az időmérőn is futott egy elképesztő kört. Számoltunk vele, hogy erős lesz a McLaren, de még a várakozásaink fölött is teljesített – tette hozzá.

Végeredmény, Miami Nagydíj, Miami (57 kör, 308,326 km, a pontszerzők)

1. Lando Norris (brit, McLaren) 1:30:49.876 óra

2. (holland, Red Bull) 7.612 másodperc hátrány

3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 9.920 mp h.

4. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 14.650 mp h.

5. Carlos Sainz (spanyol, Ferrari) 16.407 mp h.

6. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 16.585 mp h.

7. Cunoda Juki (japán, RB) 26.185 mp h.

8. George Russell (brit, Mercedes) 34.789 mp h.

9. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 37.107 mp h.

10. Esteban Ocon (francia, Alpine) 39.746 mp h.

leggyorsabb kör: 1:30.634 perc (Oscar Piastri, McLaren, 43. kör)



A vb-pontversenyek állása 6 futam után (még 18 van hátra): versenyzők:

1. Verstappen 136 pont

2. Pérez 101

3. Leclerc 98

4. Norris 83

5. Sainz 83

6. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 41

7. Russell 37

8. Alonso 33

9. Hamilton 27

10. Cunoda 14

11. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 9

12. Oliver Bearman (brit, Ferrari) 6

13. Nico Hülkenberg (német, Haas) 6

14. Daniel Ricciardo (ausztrál, RB) 5

15. Ocon 1

16. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1 csapatok:

1. Red Bull 239 pont

2. Ferrari 187

3. McLaren 124

4. Mercedes 64

5. Aston Martin 42

6. RB 19

7. Haas 7

8. Alpine 1

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.