Hamilton a riválisnak toboroz, Verstappen cápák között úszkál

A múlt héten kezdtek el pusmogni a bokszutcában arról, hogy egyik sikerkovácsa, Adrian Newey elhagyhatja a Red Bullt, mivel megromlott a viszonya a zaklatási botrányba keveredett Christian Horner csapatfőnökkel. Az osztrák istálló akkor még nem erősítette meg ezen információkat, de szerdán bejelentette, hogy a mérnök a továbbiakban nem vesz részt a Formula–1-es projektben, csak a Red Bull hiperautójának fejlesztésén dolgozik, 2025 első negyedévében pedig a vállalatot is elhagyja.

Horner (elől) botránya is közrejátszhatott abban, hogy Newey távozik. Fotó: MTI/EPA/Franck Robichon

Az elismert szakember mostantól számítva egy éven keresztül nem csatlakozhat más F1-es istállóhoz, viszont a 2026-os autó fejlesztésén már részt vehet 2025 második felében egy új alakulatnál. És hogy melyik lehet ez? Az Aston Martin egy megnyerő ajánlattal állt elő, de a hírek szerint Newey inkább a Ferrarival tárgyal, valószínűleg a maranellói istállónál köthet ki.

Newey áll Hamilton kívánságlistájának élén

A tervezőzseni érkezésének az olaszok mellett még valaki nagyon örülhet, méghozzá a Mercedes egyik pilótája, 2025-től ugyanis a hétszeres világbajnok a Ferrarinál versenyez, és a mostani gyötrődés után nem bánná, ha a jövőben újra versenyképes autó lenne alatta. Newey pedig már számtalanszor bizonyította, hogy tud ilyet tervezni.

– A Ferrarinak most is remek csapata van. Sokat fejlődött, gyorsabb lett az autó az előző idényhez képest – méltatta leendő munkaadóját Hamilton, majd arra is válaszolt, örülne-e neki, ha Newey is a vörösöknél kötne ki: – Nagyon elégedett lennék. Adrian nagyon tapasztalt és fantasztikus eredményei vannak. Csodálatos munkát végzett a pályafutása alatt. Úgy gondolom, hogy nagyszerű erősítés lenne a csapat számára. Megtiszteltetés lenne vele dolgozni. Ha egy listát kellene csinálnom, hogy kivel dolgoznék együtt a jövőben, az övé lenne az első név – lelkendezett a brit bajnok.

Hamiltont tehát nagyon feldobta a közös munka lehetősége, (Red Bull) viszont nem esett letargiába, hogy Newey továbbáll.

– Természetesen azt szerettem volna, ha folytatja. De neki is elmondtam, hogy a saját érdekeit kell szem előtt tartania, mert a Formula–1-ben létezni olyan, mintha cápák között úszkálnánk. Szóval szerintem nagyon fontos, hogy magadat helyezd előtérbe, és olyan döntéseket hozz, amelyek kedvezőek a te és a családod számára. Úgyhogy nem hibáztatom őt. Ha valaki el akar menni, hogy más célokat valósítson meg, az rendben van – vélekedett a háromszoros vb-győztes pilóta, akire a Mercedes csapna le.

