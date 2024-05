Bognár György a Paks szereplésének titkáról, Dejan Sztankovics José Mourinho intelméről beszélt

Megkezdődött a magyar futball „ünnepi” hete. Ennek első állomása a szerdai kupadöntő lesz, amelynek rangját emeli a helyszín is, a több mint hatvanezer néző befogadására alkalmas Puskás Aréna. Amikor két éve ugyanígy a Paks és a Ferencváros jutott be a fináléba, csaknem 39 ezer néző előtt nyert 3-0-ra a budapesti csapat.

A Fraditól kapott hatos jelentette a fordulópontot

– Az elmúlt időszakban azt tapasztalhattuk, hogy a szurkolók részéről hatalmas volt az érdeklődés a döntők iránt, most pedig azt szeretnénk, ha az újkori Magyar Kupa történetének legnagyobb nézőszáma jönne össze a Puskás Arénában. Erre az eddigi jegyértékesítés alapján megvan az esély. Bízunk benne, hogy remek hangulatú, nagy létszámú közönség előtt sorra kerülő döntőt láthatunk – jelentette ki a Magyar Labdarúgó-szövetség szóvivője, Sipos Jenő, aki hozzátette: az MLSZ jegyértékesítő honlapján továbbra is vásárolhatók belépők.

A sajtótájékoztató idejére elhelyezték a Puskás Aréna sajtótermének pulpitusán a díszes serleget is, amelyért zajlik majd a küzdelem. A Ferencváros 2022-ben 24. alkalommal hódította el a kupát, a Paks történetének második fináléjára készül. Akárhogy is alakul a végeredmény, a paksiak büszkék lehetnek az idényükre, hiszen az utolsó forduló előtt másodikok a bajnokságban, legrosszabb esetben is a harmadik helyig csúszhatnak vissza.

– A bajnokság indulásakor nem számítottunk ilyen eredményekre, jómagam sem, az ötödik hely környékére vártuk magunkat. Miután a Fraditól kaptunk egy hatost a bajnokság elején (augusztus 27-én 6-1-re nyert az FTC a Groupama Arénában – a szerk.), változtattunk a csapatjátékon. Azóta kevesebb helyzetet alakítunk ki, mint az elmúlt években, kevesebbet is lövünk, de kevesebb gólt is kapunk. Masszívabb középpályás védekezést alkalmaztunk, eredményekben ez hozta meg ezt a pontszámot a látványosabb játékminőség kárára – felelte lapunk kérdésére válaszolva a Paks vezetőedzője,

A paksiak 62 éves trénere ezúttal jobbnak érzi csapata esélyeit a kupagyőzelemre.

– A Ferencváros az esélyese a szerdai találkozónak, de egy mérkőzésen sok minden történhet. Van tapasztalatunk két évvel ezelőttről, hiszen már játszhattunk egy döntőt a Fradi ellen. Akkor egyértelműbb volt a Fradi fölénye, most úgy gondolom, szorosabbá tudjuk tenni a döntőt.

José Mourinho mondását emlegette Sztankovics

A magyar bajnok edző, Dejan Sztan­kovics élete első MK-döntőjére készül, mégsem rutintalan ebben a műfajban, korábbi csapata, a Crvena zvezda élén 2021-ben és 2022-ben is megnyerte a szerb kupasorozatot.

– Elég sok edzővel dolgoztam már életem során, José Mourinho egyszer azt mondta nekem, hogy egy döntőt nem játszani kell, hanem megnyerni. Ezt egy életre megtanultam. Lehet azt mondani, hogy a kupa egy könnyen elnyerhető trófea, hiszen csak hat meccset kell abszolválni érte, de ezek mind nagyon nehezek. Úgy gondolom, hogy szerdán apró részletek fognak dönteni a trófea sorsáról, adott esetben egy-egy szöglet, pontrúgás, szabálytalanság is eldöntheti a finálé kimenetelét – mondta Sztankovics. – Nem gondolom, hogy meg tudna lepni minket az ellenfél. A hozzáállásunk nagyon fontos lesz, az, hogy mennyire tudunk koncentráltak lenni kilencven, vagy akár százhúsz percen keresztül. Akár egy gól is dönthet.

A Magyar Kupa idei döntője szerdán 19.30-kor kezdődik.

Derbivel zárul az idény

Az MLSZ hétfőn kihirdette a bajnoki idény utolsó, 33. fordulójának pontos menetrendjét. A Ferencváros már bajnok, mögötte azonban még nyitott kérdés, hogy a Paks vagy a Fehérvár vé­gez-e másodikként. Az is eldőlt már, hogy a Kisvárda és a Mezőkövesd esett ki a másodosztályba. A 33. forduló menetrendje, péntek: Mezőkövesd–MTK Budapest 20.30. Szombat: Paks–Kisvárda 17.45, Puskás Akadémia–Debrecen 17.45, Fehérvár–Diósgyőr 17.45. Vasárnap: Kecskemét–Zalaegerszeg 17.15, Ferencváros–Újpest 20.15.

Hirdetés: ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.