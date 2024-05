Szenzációs bejelentés: az Eb után visszavonul a Real Madrid klasszisa

mindig meg tudja lepni a neki szurkolókat. A Real Madrid sztárja először azzal sokkolta a német válogatott híveit, hogy lemondta a válogatottságot, majd boldoggá tette őket idén februárban, amikor bejelentette, az Európa-bajnokságra visszatér a nemzeti csapatba. A 34 éves középpályás nagyszerű formáját látva ez tényleg jó hír lehetett a németeknek. Kedden viszont ismét a döbbenet következett: Toni Kroos a közösségi oldalán tudatta, hogy az Európa-bajnoksággal be is fejezi a pályafutását, és ezt a spanyol klub is megerősítette.

Fotó: AFP

A 2014-ben világbajnok Kroos a Rostock utánpótlásából került a Bayern München U19-eseihez, majd felkerült az első csapathoz. A középpályás 2009-ben kölcsönbe a Bayer Leverkusenhez került, de fél év után vissza is tért a bajorokhoz, akiktől három német bajnoki címmel, három Német Kupa-győzelemmel, egy német Szuperkupával, egy Bajnokok Ligája-sikerrel, egy európai Szuperkupával és egy klubvilágbajnoki címmel távozott 2014-ben a Real Madridhoz. Kroos a királyiakkal a klub-vb-t ötször, a BL-t, a spanyol bajnokságot, az európai és a spanyol Szuperkupát egyaránt négyszer, a Király-kupát egyszer nyerte meg, s minden sorozatot figyelembe véve 463 mérkőzésen 28 gólig és 98 gólpasszig jutott.

„Ahogy mindig is mondtam: a Real Madrid lesz az utolsó klubom. 2014. július 17. – A nap, amikor bemutatott a Real Madrid, a nap, amely megváltoztatta az életem. Az életem futballistaként, de emberként is. Ez egy új fejezet kezdete volt a világ legnagyobb klubjánál. Tíz év után, az idény végén ez a fejezet véget ér. Sosem felejtem el ezt a rendkívül sikeres időszakot. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki nyitott szívvel fogadott és bízott bennem, de szeretném külön is megköszönni nektek, kedves Real Madrid-szurkolók, hogy az első naptól az utolsóig szerettetek. Ez a döntés egyben azt is jelenti, hogy az aktív labdarúgó-pályafutásom véget ér idén nyáron az Európa-bajnoksággal” – írta búcsúüzenetében Toni Kroos.

„Boldog és büszke vagyok, hogy megtaláltam a megfelelő időpontot a döntésem meghozatalára és egyedül választhattam. Mindig is azt szerettem volna, hogy a karrierem csúcsán fejezzem be. Mostantól csak egy gondolat vezérel: a tizenötödik!” – utalt a Dortmund elleni Bajnokok Ligája-döntőre a német középpályás, ugyanis Kroosnak az lesz az utolsó mérkőzése a jelenleg 14-szeres BL-győztes Real Madridban.