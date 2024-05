Szoboszlai is tátott szájjal hallgatta Klopp öltözői beszédét + videó

– Szeretlek titeket, ez minden, amit mondhatok – fordult Jürgen Klopp a csapatához a Liverpool öltözőjének közepén állva, a kamera képében pedig is gyakran feltűnt a beszéd közben. – A futball, amire képesek vagytok, teljesen őrületes. Látni titeket, a fejlődéseteket, ahogyan megtettétek a következő lépést és harmadikok lettetek, alig vártam. Még nem tudom, ki lett a bajnok, a City? Az egyetlen, aki meg tudta állítani őket, mi voltunk, és újra képesek lesztek rá.

Jürgen Klopp a Liverpool szurkolóinak is beszédet mondott (Fotó: EPA/Adam Vaughan)

A Premier League utolsó fordulójában a Liverpool hazai pályán 2-0-ra győzött a Wolverhampton ellen, és bronzérmet szerzett, az ezüst az Arsenalé lett, a bajnoki címet pedig zsinórban negyedszer is a Manchester City szerezte meg.

– Azt mondtam ma reggel, hogy lesz néhány ember, aki szerint ez nem elég – folytatta Klopp, akinek szavait a This Is Anfield idézte. – Elárulom, hogy nekik lövésük sincs a futballról. Tudtatok volna jobbak lenni bizonyos pillanatokban? Persze, ez mindig lehetséges. De jobbak voltatok, mint amit általában vártak tőletek? Ó, igen!

Klopp szerint az új impulzus mindenkinek jót tehet

A Liverpool sokáig harcban volt a bajnoki címért, de az idény hajrájára elfáradt, és kiszállt a nagy hármas versenyfutásból az aranyéremért. Klopp szerint nagy szó, hogy a tavaly nyáron átalakuló csapat, amelynek gyakorlatilag új középpályája lett az egyszerre leigazolt Alexis Mac Allisterrel, Endóval és Szoboszlai Dominikkel, egyből ilyen eredményes tudott lenni.

Klopp utolsó öltözői beszéde:

– Több időbe telik, mire újra létrejön egy topcsapat, de ti simán megcsináltátok – emelte ki Klopp. – Ezért növekedtek meg az elvárások olyan gyorsan, hogy azzal már nem tudtunk lépést tartani. Ez egy kis probléma. De az, hogy megszereztük a harmadik helyet a Liverpool 2.0 első idényében, és most kívülről új energia, új hatás, új lendület, új bizonyítási lehetőség érkezik, az mindenkinek jót tesz majd, hogy mindent kihozhassatok a karrieretekből.

Az említett új esély Szoboszlainak is jól jöhet

A következő idényben várhatóan a Feyenoordtól érkező Arne Slot lesz a Liverpool új edzője, akiről korábbi csapattársa, Fehér Csaba mesélt lapunknak, és szerinte az idény vége felé a cseresorba szorult Szoboszlai megtalálja majd a számításait nála.

– Már így is sokat beszéltem – ért a mondandója végére Klopp. – Csak annyit akarok mondani, hogy szeretlek titeket. Köszönöm az utat, büszke vagyok rátok és arra, hogy ennek a részese lehettem. Köszönöm nektek, és ne feledjétek, határ a csillagos ég, fiúk.

Ekkor a játékosok megtapsolták távozó edzőjüket. Klopp a Wolverhampton elleni győzelem után a pályán is beszédet mondott, és elbúcsúzott a szurkolóktól, akik utoljára elénekelték neki a klub híres himnuszát, a You will never walk alone-t. A német edző 2015 őszén vette át a Liverpool irányítását, és egy szinte középszerbe süllyedt csapatot vitt vissza a csúcsra, legnagyobb sikereit 2019-ben a BL-győzelem, majd 2020-ban a harminc éve várt angol bajnoki cím jelentette.

