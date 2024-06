A legyőzöttek reakciója: Ezért szeretjük a Formula–1-et!

Ha minden Formula–1-es futam így alakulna, mint a vasárnapi Kanadában, sok panaszra nem lehetne okunk. Kivéve persze, ha valaki a Ferrari sikeréért szorít, a monacói győzelem után ugyanis az olaszok nagyon lebőgtek Montrealban, Carlos Sainz és Charles Leclerc is kiesett. Hozzájuk csatlakozott Sergio Pérez (Red Bull) is, aki hátulról indulva szintén nem rúgott labdába, végül ő is idő előtt fejezte be a versenyt.

Nagy volt az öröm a Red Bullnál (Fotó: EPA/Shawn Thew)

A többi élcsapat pilótái viszont kitettek magukért, és az eddigi hétvégékkel ellentétben Kanadára a Mercedes is összekapta magát, így (Red Bull), Lando Norris, Oscar Piastri (mindkettő McLaren), George Russell és (Mercedes) is harcban volt a győzelemért, illetve a dobogós helyekért.

A futam kezdetén az élről induló Russell vezetett, majd Norrisnak állt a zászló, de végül Verstappen jött ki győztesen a csatározásból. A pálya mellett a garázsokban is nagy munka folyt, a stratégáknak eső és biztonsági autós szakaszok közepette kellett kitalálniuk a megfelelő taktikát. A címvédő a leintés után többek között erről is beszélt.

– Őrületes futam volt, rengeteg minden történt. Jó döntéseket kellett hoznunk, és csapatként kiválóan teljesítettünk. Nyugodtak maradtunk, és jókor álltunk ki kereket cserélni. Szerencsések voltunk a biztonsági autós szakasszal, utána pedig az irányításunk alatt tartottuk a futamot. Nagyon élveztem a futamot, szükség van ilyen versenyekre. Nyertünk, ez a legfontosabb, de van még hova fejlődnünk – állapította meg Verstappen.

Most nem állt Norris mellé a szerencse

Norris ígéretes helyzetben volt a Kanadai Nagydíj feléhez közeledve. Bár most nem sikerült győznie, panasz helyett örömmel fogadta a második helyet és az azzal járó pontokat.

– Kaotikus, eseménydús futam volt, de remekül sikerült, a rajttól a célig jól vezettem.

Az első két etapban különösen gyorsak voltunk, aztán jött a biztonsági autós szakasz, amiből most nem jöttem ki jól. Miamiban segített, ezúttal nem, de emiatt nem panaszkodhatok, ez benne van a versenyzésben.

A meglátásom szerint tökéletes futamot futottam. Sok stresszel jár ilyen körülmények között vezetni, ugyanakkor élvezetes is – magyarázta a McLaren brit versenyzője, aki optimista a jövőt illetően. – Az első etapban tíz-tizenkét másodperccel vezettem, és körönként két-három másodperccel tudtam növelni az előnyömet. Jól alakult minden, de Montrealban versenyeztünk, ahol mindig történik valami. Gratulálok Maxnak, nagyszerűen teljesített, nem hibázott. Örülök a második helynek, sok pontot szereztünk. Jó volt az autó, ezért köszönet a csapatnak. Közel vagyunk a Red Bullhoz, nagyon jó ilyen közel lenni. Harcolunk tovább!

Először dobogón a Mercedes

Leginkább Russell lehetett volna csalódott, hiszen a pole pozícióból indult, a futam hajrájában viszont csak az ötödik helyen autózott. Végül megelőzte Hamiltont és Piastrit is, a Mercedes idei első dobogós helyezését szállítva ezzel.

– Kihagyott lehetőségnek érzem ezt a futamot, mert nagyon gyorsak voltunk az átmeneti esőgumikon, aztán Lando remek tempót diktált. A száraz keveréken hibáztam, megfizettem az árát. Két pozíciót vesztettem, talán elkaphattam volna Maxot, ha ez nem történik meg. De a pozitívumokra koncentrálunk, ez az első dobogós helyezésünk az idény során, gyors volt az autó, az élmezőnyben csatáztunk. Győzhettünk is volna, de ilyen a Formula–1, ezért szeretjük – mondta a brit pilóta.

