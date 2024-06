Dárdai Pál elől rejtőzködő világsztár lopta el a show-t Szombathelyen

Szombaton már beszámoltunk róla, hogy Wayne Rooney váratlanul feltűnt Szombathelyen, most pedig a Vaol.hu már fotókat is közölt a Manchester United legendájáról, aki 253 góljával a patinás klub valaha volt legeredményesebb futballistája. Rooney a lap beszámolója szerint vasárnap is kilátogatott a tornára, a fotók a délelőtti Manchester United–Hertha BSC mérkőzés alatt készültek.

Wayne Rooney napszemüvegben és baseballsapkában vegyült el a pálya szélén. Fotó: Vas Népe/Unger Tamás

Király Gábor nemzetközi tornájának sztárvendége volt, aki a berlinieket kísérhette el az eseményre, hiszen a Hertha utánpótlásában fontos szerepet töltött be korábban, az elmúlt idény végéig pedig az első csapat vezetőedzője volt.

Király, Dárdai, Halmosi, Rooney

Dárdai és Király annak idején együtt játszottak a Herthában. A lelátón egyébként Halmosi Péter is feltűnt többek között, tehát nem volt hiány sokszoros volt válogatott labdarúgókból a helyszínen.

Rooney persze mindent vitt: a 120-szoros angol válogatott, a Manchester Uniteddel BL-győztes, a 2021-es visszavonulása óta edzősködő (jelenleg a Plymouth Argyle-t irányítja) világsztár napszemüvegben és baseballsapkában sem rejtőzhetett el a rajongók elől. A helyszíni beszámoló szerint már „kismillió autogramot kiosztott és rengeteg közös kép is készült vele”.