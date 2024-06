Káoszfutam Kanadában: az eső és a biztonsági autó is főszereplő volt

Már a szombati időmérő alapján is izgalmas futamra számíthattunk Kanadában, mert hatalmas volt a verseny az első rajtkockáért. George Russell (Mercedes) Max Verstappennel (Red Bull) holtversenyben futotta meg a legjobb köridőt. Előbbié lett a pole pozíció, mivel ő teljesítette először a kört. Lando Norris (McLaren) is csak egy hajszállal maradt el tőlük, de még a negyedik Oscar Piastri (McLaren) és ötödik Daniel Ricciardo (RB) is két tizeden belül volt Russellhez képest.

Három pilóta váltotta egymást az élen Kanadában

Vasárnap nedves pálya fogadta a pilótákat Montrealban, az eső tovább kavarta a kártyákat. Mindenki óvatos volt a rajtnál, a csaták elmaradtak az élmezőnyben. A többiekkel ellentétben a Haas az esőgumik mellett döntött az átmenetiek helyett, az első körökben pedig még állt a víz a pályán, így Nico Hülkenberg és főleg Kevin Magnussen átrohant a mezőnyön. A tizennegyedik helyről rajtoló Magnussen a hatodik körre már a negyedik helyen autózott. Ám a bokszban eldobták, amit a dán ledolgozott, a lassú kerékcseréjével rengeteg időt vesztett.

Russell és Verstappen elhúzott az üldözőktől, majd szépen lassan Norris ledolgozta a hátrányát, és beszállt a bunyóba. Közben nagy volt a tanácstalanság a garázsokban, mert további zivatarokat vártak, miközben az egyre száradó pályán koptak az átmeneti esőgumik, extra kerékcserét pedig senki sem szeretett volna vállalni.

Verstappen a nedves pályán hibázott, Norris megérkezett a nyakába. A McLaren pilótája nem bíbelődött sokáig a háromszoros világbajnokkal, a 20. körben levadászta a hollandot, egy körrel később pedig Russellt is maga mögé utasította, aki mellett Verstappen is elment.

Norris elsöprő tempót diktált az élen, már bő tíz másodperccel vezetett Verstappen előtt. Ám az előnye egy csapásra eltűnt, mert Logan Sargeant falhoz csapta a Williamst, ezek után a pályára hajtott a biztonsági autó. Verstappen, Russell és Piastri azonnal a bokszba hajtott, Norris viszont csak egy körrel később tudott kimenni új gumikért, emiatt két pozíciót is elbukott, a harmadik helyre esett vissza.

A biztonsági autós szakasz befejeztével megérkezett a beígért eső, de nem okozott kavarodást. Verstappen megnyugtató előnnyel vezetett, mögötte viszont nagy volt a tumultus, Russell, Norris, Piastri és (Mercedes) is a dobogós helyekért hajtott.

A kérdés az volt, ki mikor vált száraz abroncsokra. Az élmezőnyből Hamilton volt az első fecske, de nem fizetődött ki a merészsége, maradt az ötödik helyen. Norris várt a legtovább, egy pozíciót nyert vele, megelőzte Russellt. Honfitársa visszatámadott, majd körökön keresztül folytatódott a csetepaté köztük, Norris maradt elől.

Az utolsó húsz kör sem telt eseménytelenül. Előbb Sergio Pérez törte össze a Red Bullt, majd Carlos Sainz (Ferrari) egyetlen hibával a maga és Alexander Albon (Williams) futamát is tönkretette. Újabb biztonsági autós szakasz következett, a két Mercedes ezt kihasználva kereket cserélt.

A 63. körben Piastri és Russell összeért, utóbbi ráfizetett az előzési kísérletre. A harmadik hely megszerzése helyett pozíciót veszített Hamiltonnal szemben, az ötödik helyre esett vissza. Hamilton ügyesebb volt, ő elment Piastri mellett. Másodszorra aztán Russell is sikerrel járt, elvette Piastritól a negyedik helyet, majd Hamiltontól is a harmadikat.

Pérez és a Ferrarik leszerepeltek

Verstappennek a hajrában nem kellett izgulnia, pályafutása során hatvanadik alkalommal győzött. Norris, Russell, Hamilton, Piastri, Fernando Alonso, Lance Stroll (mindkettő Aston Martin), Daniel Ricciardo (RB), Pierre Gasly, Esteban Ocon (mindkettő Alpine) volt a további sorrend. A mezőny második feléből rajtoló Pérez, valamint a Ferrarik, Sainz és Charles Leclerc sem szereztek pontot Kanadában. Mindhárman kiestek, előbbi kettő önhibájából.

Folytatás két hét múlva Spanyolországban.

Végeredmény, Kanadai Nagydíj, Montréal (70 kör, 305,270 km, a pontszerzők):

1. (holland, Red Bull) 1:45:47.927 óra

2. Lando Norris (brit, McLaren) 3.879 másodperc hátrány

3. George Russell (brit, Mercedes) 4.317 mp h.

4. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 4.915 mp h.

5. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 10.199 mp h.

6. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 17.510 mp h.

7. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 23.625 mp h.

8. Daniel Ricciardo (ausztrál, RB) 28.672 mp h.

9. Pierre Gasly (francia, Alpine) 30.021 mp h.

10. Esteban Ocon (francia, Alpine) 30.313 mp h.

leggyorsabb kör: 1:14.856 perc (Hamilton, 70. kör)



A vb-pontversenyek állása 9 futam után (még 15 van hátra): versenyzők:

1. Verstappen 194 pont

2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 138

3. Norris 131

4. Carlos Sainz (spanyol, Ferrari) 108

5. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 107

6. Piastri 81

7. Russell 69

8. Hamilton 55

9. Alonso 41

10. Cunoda Juki (japán, RB) 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (brit, Ferrari) 6

14. Nico Hülkenberg (német, Haas) 6

15. Gasly 3

16. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 2

17. Esteban Ocon (francia, Alpine) 1

18. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1 csapatok:

1. Red Bull 301 pont

2. Ferrari 252

3. McLaren 212

4. Mercedes 124

5. Aston Martin 58

6. RB 28

7. Haas 7

8. Alpine 5

9. Williams 2

