Elképesztő végjáték: Verstappen így még nem kapott ki

Az utóbbi hetekben a riválisok megérkeztek a Red Bull nyakába, az elmúlt három versenyből egyet nyert meg, és a Ferrarinak (Charles Leclerc), illetve a McLarennek (Lando Norris) is jutott egy-egy. Kanadában is e három csapat versengésére lehetett számítani, de végül csatlakozott hozzájuk egy negyedik is, a Mercedes, legalábbis a szabadedzéseken George Russell és is többször az élmezőnyben végzett.

Verstappen (balra) nem tehetett mást, mint gratulált Russellnek Fotó: AFP/POOL/Shawn Thew

Verstappen a hétvége során először az időmérő első szakaszában állt az élre, csapattársa, Sergio Pérez viszont újabb korai kieséssel „ünnepelte” a szerződéshosszabbítását. A Red Bull mexikói versenyzőjén kívül Valtteri Bottas (Sauber), Esteban Ocon (Alpine), Nico Hülkenberg (Haas) és Csou Kuan-jü (Sauber) búcsúzott.

A Q2 is tartogatott meglepetéseket, a Monacóban győztes Leclerc sem jutott tovább az utolsó szakaszba, és Carlos Sainz is kiesett a másik Ferrarival. Logan Sargeant (Williams), Kevin Magnussen (Haas) és Pierre Gasly (Alpine) csatlakozott hozzájuk.

A Mercedes a Q2-ben is remekelt, Russellnél pedig a harmadik szakaszban sem akadt gyorsabb pilóta. Ugyanolyan gyors azonban igen, Verstappen ezredre azonos időt (1:12.000) autózott a brittel, de mivel Russell futotta meg először, övé lett a pole, míg a címvédőnek a második hely jutott. De Norris is csak két századdal maradt el az említett duótól.

A Kanadai Nagydíj vasárnap 20 órakor kezdődik.

A teljes rajtsorrend 1. sor:

George Russell (brit, Mercedes)

Max Verstappen (holland, Red Bull)

2. sor:

Lando Norris (brit, McLaren)

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

3. sor:

Daniel Ricciardo (ausztrál, RB)

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

4. sor:

Lewis Hamilton (brit, Mercedes)

Cunoda Juki (japán, RB)

5. sor:

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

6. sor:

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

Carlos Sainz (spanyol, Ferrari)

7. sor:

Logan Sargeant (amerikai, Williams)

Kevin Magnussen (dán, Haas)

8. sor:

Pierre Gasly (francia, Alpine)

Sergio Pérez (mexikói, Red Bull)

9. sor:

Valtteri Bottas (finn, Sauber)

Esteban Ocon (francia, Alpine)

10. sor:

Nico Hülkenberg (német, Haas)

Csou Kuan-jü (kínai, Sauber)

