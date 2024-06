Délibáb csupán az F1-es vb „szoros” állása? – Wéber Gábor hármas versenyfutást vár Montreálban

Az egyéni pontversenyben nyolc futam után 169 ponttal t ovábbra is a háromszoros világbajnok vezet, ám mögötte „csupán” 31 pontnyi lemaradással következik a legutóbbi győztes, a ferraris Charles Leclerc, a konstruktőrök között pedig ennél is kevesebb, 24 pont a címvédő Red Bull előnye.

Zárul az olló

– Nagyjából egy délibáb, amit látunk – kezdte a vb első szakasza utáni értékelését a lapunk kérdéseire válaszoló autóversenyző és újságíró, Wéber Gábor, aki az M4 Sport közvetítéseinek állandó kommentátora. – A monacói egy különleges helyszín, teljesen egyedi kihívásokkal, adottságokkal, Verstappen pedig belehibázott az időmérős körébe a Q3 végén, egyébként lehetett volna az első sorban is, de a másodikban mindenképp. A hatodik helye a lehető legjobb forgatókönyv volt a többiek számára, de messze nem a maximum, amit kihozhatott volna a hétvégéből. Előtte Imolában volt egy nagy időjárás-változás a futam végére, amit Lando Norris szépen meg tudott lovagolni, nagyon meg is közelítette Verstappent, de megelőzni nem tudta. Az viszont tény, hogy zárul az olló, eddig minden szabályrendszer későbbi éveiben az volt a jellemző, hogy az üldözők is elkezdték eltalálni az optimális irányt autótervezés, fejlesztés szempontjából, és aki addig az élen állt, nem tudta tartani, bármekkora előnye is volt. Hogy behozzák-e a Red Bullt, vagy meg tudják-e előzni, arra nagyon nehéz választ adni. Azt gondolom, hogy az év hátralevő kétharmadában inkább azt fogjuk látni, hogy sokkal több olyan hétvége lehet, mint az imolai vagy a monacói, amikor a Red Bull nem lesz teljesen magabiztosan az élen. A hátralévő 16-ból nagyjából nyolc helyszínen el tudom képzelni, hogy szoros verseny alakul ki, netán meg is verik Verstappent, erre jelenleg mindkét Ferrari és McLaren pilótának megvan az esélye. A további nyolc futamon viszont nehéz lesz a Red Bullt és Verstappent legyőzni, hiszen olyan karakterisztikájú versenyhelyszínekről beszélünk, melyeken valószínűleg a Red Bull ki fogja tudni autózni a maximumot.

Az eddigi nyolc futamból ötöt Max Verstappen nyert meg. Fotó: EPA/ALEX PLAVEVSKI

Ismét erős hétvégéje lehet a Ferrarinak

Péntektől vasárnapig a kanadai pályán folytatódik a versengés. Az előző két évben itt a háromszoros világbajnok Max Verstappen győzött.

– Montréal is egy érdekes pálya, mert annak ellenére, hogy gyors, lassú kanyarokkal tűzdelt a hosszú egyenesek között, ráadásul sok rajta a sikán is – folytatta Wéber Gábor. – A pályát idénre újraaszfaltozták, kevésbé hepehupás, mint korábban, így senki nem tudja, hogy mi vár a mezőnyre, kicsit ugrás lesz ez az ismeretlenbe. Ebből persze nem szabad kiindulni, viszont ez jól jön nekünk, nézőknek, meg azoknak, akik izgalomra vágynak, mert valószínűleg a Red Bull nem fogja tudni dominálni ezt a hétvégét sem. Ez nem azt jelenti, hogy Verstappen ne tudna hozzátenni valami olyan pluszt, amit általában hozzátesz, de azt gondolom, ahhoz, hogy magabiztos Verstappen-győzelem szülessen, ahhoz mindennek klappolnia kell a Red Bullnál. Egyébként a Ferrari ezen a pályán egy éve kifejezetten jól teljesített, pedig tavaly nem volt jó éve. Az idén azt láthatjuk, hogy a Ferrari motorerőben és légellenállás szempontjából sincs hátrányban a Red Bull-lal szemben, alapvetően szerintem ismét erős hétvégéje lehet. Számomra a McLaren nagy kérdés, mert bár a csapat mostanra levetkőzte a fejlesztésekkel az egyenesbeli tempóhátrányát, de a lassú kanyarok számára is kérdést jelentenek továbbra is. De elnézve azt, hogy hogyan teljesítettek az elmúlt időszakban, szerintem velük ugyanúgy számolni kell, úgyhogy nagyon izgalmas, hármas küzdelmet várok az élen, de a dobogóért mindenképpen.

Magyarországon évek óta Wéber Gábor közvetíti a Formula-1-et kommentátorként, itt éppen a magyar autóversenyző, társaságában. Fotó: MTVA Fotó: Zih Zsolt

A folytonosság, a csapaton belüli nyugalom szólhatott mellette

A Formula-1-ben nemcsak a pályán, hanem gyakran azon kívül is éles verseny dúl, így van ez most is, ami a pilótapiaci mozgásokat illeti. még az idény előtt bejelentette, hogy a Mercedestől a Ferrarihoz igazol 2025-től, így jelenleg is nagy kérdés, hogy az általa „kitúrt” Carlos Sainz hova tud menni az olaszoktól. Többen már bebiztosították maradásukat, így a jövőben is az Aston Martin pilótája lesz Fernando Alonso, valamint a Red Bullt vezetheti Sergio Pérez, ám hamarosan újabb bejelentések várhatóak.

– Egyelőre nem voltak igazán nagy meglepetések Lewis Hamilton Ferrarihoz igazolása óta, az, hogy Nico Hülkenberg a Sauberhez megy, amiből aztán 2026-tól majd Audi lesz, az benne volt a pakliban, mint ahogy az is, hogy Esteban Ocon valószínűleg nem folytatja majd az Alpine-nál. Nagyon pletykálják, hogy Ocon közel van ahhoz, hogy az egyik Haas-ülést megszerezze – magyarázta Wéber Gábor, aki Sergio Pérez maradásáról is elmondta véleményét.

– Ezt lehet váratlannak nevezni, vagy kevésbé a nagyközönség által várt forgatókönyvnek, de alapvetően elnézve azt, hogy egy nagycsapat hogyan működik, vagy egyébként Pérez Verstappen csapattársként mennyire dolgozik jól, és ez mennyire felel meg a Red Bull céljainak, akkor azt kell mondjam, nem volt meglepő a mexikói maradása. A folytonosság, a csapaton belüli nyugalom mindig sokat nyom a latban, valószínűleg a Red Bull is ezt mérte fel akkor, amikor arról döntött, hoznak-e új csapattársat Verstappen mellé.

A Kanadai Nagydíj szabadedzéseit pénteken magyar idő szerint 19.30-tól és 23.00-tól láthatják az M4 Sporton. Szombaton 22.00-tól rendezik meg az időmérőt, vasárnap 20 órától pedig a versenyt.