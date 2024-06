Alvással készül a magyarok ellen a német gólszerző Skócia kiütése után

– Nyerni akartunk, megcsináltuk, és egész jó futballt mutattunk be – értékelt Kai Havertz a müncheni Allianz Arena vegyes zónájában, miután az ő tizenegyesgóljának is köszönhetően a házigazda német válogatott 5-1-es sikerrel kezdte a hazai Eb-t Skócia ellen. – Lehet okunk az örömre, de ez nyilvánvalóan még csak az első lépés volt. Két nagyon fontos meccs következik a csoportban, és azokat is meg akarjuk nyerni.

Kai Havertz a skótok elleni gólját ünnepli. Fotó: EPA/RONALD WITTEK

A németek még a magyar és a svájci válogatottal szerepelnek együtt az Eb A csoportjában, csapata ma mérkőzik meg Svájccal. A következő fordulóban viszont már a magyarok következnek a németeknek jövő szerdán.

– Ezzel az eredménnyel üzentünk – emelte ki Havertz. – Mindenki láthatta, milyen minőség van a csapatunkban. Megmutattuk milyen sok jó játékosunk van. De jön a folytatás, kemény ellenfelekkel.

Utóbbi mondatával Havertz a magyar válogatottra is utalhatott, amelyet a németek a legutóbbi három alkalommal nem tudtak legyőzni. Az Arsenal támadója azt is elárulta, mi a recept, amivel készül a folytatásra:

– Egy ilyen tornán egyre nehezebb feladatok következnek, és ezzel tartani kell a lépést. Hinni kell, dolgozni és jót aludni.

Havertz a skótokat biztatta, és továbbjutást kívánt nekik:

– Tudtuk, hogy a skót jó csapat, erős játékosokkal, olyanokkal, akik már sok mindent nyertek, szóval kemény ellenfélre készültünk. Azt gondolom, nagyon jól kezdtünk, az első gól már az első negyedórában megszületett, ami fontos volt nekünk. A piros lap után pedig talán könnyebb lett a dolgunk. Mindent egybevetve, szerintem a skótoknak még megvan az esélyük a továbbjutásra, és ezt kívánom is nekik.

