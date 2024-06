Ezt kívánta a magyaroknak „William Wallace” a Svájc elleni Eb-meccs előtt + videó

Ha mi abban bízhatunk majd a németek elleni második csoportmeccs előtt, hogy a legutóbbi három egymás elleni meccs eredménye inkább a magyar válogatottnak kedvezett, akkor Svájc is optimista lehet a mienk elleni első csata előtt az Eb-n. A két válogatott legutóbbi három egymás elleni összecsapása ugyanis három svájci győzelmet hozott.

Marco Rossinak nincsenek kételyei a Svájc elleni meccs előtt. Fotó: Mirkó István

Ezek közül kettő nem is volt olyan nagyon régen, a 2018-as vb-selejtezőin magyar részről Kleinheisler László és is pályára lépett azok közül, akik jelenleg is tagjai a magyar Eb-keretnek. Svájci oldalon is találunk persze ilyen neveket, mint Yann Sommer, Fabian Schär vagy Xherdan Shaqiri. Nem teljesen ismeretlen tehát egymásnak a két együttes, bár az elmúlt hat-hét évben sok minden változott, a magyar csapatnak főként az előnyére.

Mindazonáltal a legutóbbi magyar siker Svájc ellen 1998-ban jött össze, amikor egy felkészülési meccsen Korsós György és Sebők József góljaival 2-0-ra nyertünk. A nevekből is érződik, hogy nem most volt. Tétmeccsen még sokkal régebben, 1981-ben győztünk Svájc ellen, akkor vb-selejtezőn 3-0-ra duplájával és Fazekas László találatával. Az évszámokból jól látszik a lényeg: Svájc ellen általában nem megy.

Tényleg megeszik a Rossi-csapatot ebédre?

válogatottja azonban már sok mindenre rácáfolt az elmúlt években, erre a svájciak 123-szoros válogatott ásza, Shaqiri is felhívta a figyelmet: – Sokan lebecsülik a magyar csapatot, pedig nem kellene. Kemény meccsre számítok, mert a magyaroknak jó képességű futballistáik vannak, akik ellen nem túl kellemes játszani.

Tehát annak ellenére, hogy a korábbi svájci válogatott Pascal Zuberbühler szerint megeszik majd a magyarokat ebédre, nem minden svájci becsüli le a mienket, a főszereplők és Murat Yakin szövetségi kapitány, akinek a kalandos életéről itt írtunk, bizonyosan nem.

A kapitánynak nincsenek dilemmái

Rossi magabiztosan nyilatkozott a meccs előtt , mint mondta, a játékosok önbizalma rendben van, és a magyar válogatott főszereplő akar lenni az Eb-n. Azt is leszögezte, hogy nincsenek dilemmái a kezdőcsapat összeállításával kapcsolatban. Hogy Gulácsi Péter lesz a kezdőkapus, nem pedig az a legutóbbi két felkészülési meccs fényében gyakorlatilag nyílt titok, kérdőjelek inkább a védelemben akadhatnak.

Ballábas belső védő pozícióban a Bundesligában alig játszó és a válogatottba csak március óta beépülő Dárdai Márton között kell dönteni, a jobbszélső esetében pedig az alapvetően kezdő Loic Nego sérülés miatt nem játszhat, így kerülhet előtérbe az idén Svájci Kupát nyerő Bolla Bendegúz, aki Szoboszlai Dominikkel együtt nőtt fel.

Sok múlhat a 80. perc utáni eseményeken

A svájci válogatott értéke több mint 100 millió euróval magasabb a magyarénál, Yakin együttesében sorakoznak a topligás játékosok.

Közülük is kiemelkedik a német bajnok Bayer Leverkusen középpályájának motorja, Granit Xhaka, a Manchester City védője, Manuel Akanji vagy éppen az Inter kapuját védő Sommer.

Svájc a selejtezőkön kapott góljai csaknem a felét (5) a 80. perc után szedte be, amivel összesen nyolc pontot veszített el. Eközben a magyar válogatott ötször talált be a 80. perc után a kvalifikációban, tehát a hajrá akár a mieink felé is billentheti a mérleg nyelvét.

Labdarúgó Európa-bajnokság, A csoport:

Magyarország–Svájc 15.00, Köln (tv.: M4 Sport)

Ezt üzente a magyaroknak „William Wallace”

Az A csoport első meccse, a Németország–Skócia péntek esti mérkőzés előtt a müncheni Marienplatzon kérdeztük meg a tér legnépszerűbb szurkolóját az esélyekről és persze a magyar válogatottról. A skót drukker hazája híres szabadságharcosa, William Wallace bőrébe bújt, és a Mel Gibson főszereplésével készült Rettenthetetlen című film alapján ordította, hogy „Szabadság!”, amivel nagy feltűnést keltett, sorra fotózkodtak vele az emberek.

Nézze meg videónkban, mit kívánt a skót drukker a magyar válogatottnak a Svájc elleni Eb-meccs előtt: