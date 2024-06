Kiakadtak az angolok: mégis hol van az igazi Bellingham?

A Szlovénia elleni meccsen mi is nagyon számítottunk az angolokra, hiszen ha legyőzik a szláv együttest, az nyolcaddöntőt ért volna a magyar válogatottnak. De Gareth Southgate együttese nekünk is, és a sajátjainak is csalódást okozott. Gól nélkül ért véget a találkozó, és a mérkőzés lefújása után a szurkolók kifütyülték, söröspoharakkal dobálták meg a játékosokat és a szövetségi kapitányt, akiket a szigetországi sajtó sem kímélt.

Conor Gallagher (jobbra) volt az angolok legrosszabbja a szlovének elleni meccsen Fotó: AFP/Anadolu/Emin Sansar

Amikor a futballisták értékelésére került sor, a BBC olvasói a szlovének kapusát, Jan Oblakot 6,52-es osztályzattal a meccs legjobbjának választották, de a szomszédaink játékosai közül szinte mindenki teljesítményét hatnál jobbra értékelték, négyen voltak, akik csak alulról súrolták a hatost.

Az angolok közül viszont csak a 71. percben becserélt Cole Palmer jutott hat fölé (6,42), hatan kaptak ötnél jobb osztályzatot, míg a többséget négyesre értékelték, így a klubjaikban jó idényt záró Declan Rice és (Arsenal), (Liverpool), (Real Madrid), illetve a csapatkapitány (Bayern München). A szavazók szerint a szünetben lecserélt Conor Gallagher volt a legrosszabb, ő 3,77-es osztályzattal zárta az estét.

Az igazi Bellingham kerestetik

A BBC szakírója szerint a csapat újabb borzalmas teljesítménnyel rukkolt elő, és megjegyzi, az Európa-bajnokságok történetében először fordult elő, hogy egy csoport egy válogatottja sem szerzett egy gólnál többet egy meccsen. Southgate-nek elsősorban a középpályájával akadnak gondjai, ezt bizonyítja, Gallagher korai lecserélése és helyette a 19 éves Kobbie Mainoo pályára küldése. Gallagher mellett a Trent Alexander-Arnolddal a középpályán való kísérletezés sem vált be, és a szövetségi kapitány lassan kifut a lehetőségekből, mivel már csak a 20 éves Adam Wharton maradt, akit még nem próbált ki. A BBC azt valószínűsíti, hogy a Hollandia elleni nyolcaddöntőben Declan Rice mellett Mainoo kerülhet a kezdőbe.

A Real Madriddal szárnyaló, spanyol bajnok és BL-győztes Jude Bellinghamről pedig azt írják, hogy a szerbek elleni meccs hőse ezúttal is végig frusztrált volt, a testbeszéde erről árulkodott. Róla az ESPN is megjegyezte, hogy nagy nullákkal zárta a szlovének elleni meccset: kapura nem lőtt, helyzetet nem alakított ki, sikeres csele nem volt. Emellett a párharcai 22 százalékát nyerte csak meg, ami a legrosszabb teljesítmény volt a csapatban.

Hiányzik a tűz az angolokból

A Sky Sports szerint az angol válogatottból hiányzik a kreativitás és a tűz, ezt a világranglista 57. helyezettje ellen elért döntetlen jól mutatja. A játékosokkal ugyanakkor megértőbb a Sky, mint a BBC olvasói voltak, mert csak egy ötöst osztott ki (Conor Gallaghernek), a többiek hatost és hetest kaptak. Ugyanakkor a cikkíró megjegyzi, azt várja, hogy végre megérkezzen a madridi Bellingham Németországba az Eb-n szereplő halovány játékos helyett. Természetesen a támadószekció produkciójával sem elégedett a Sky, mivel a megkérdőjelezhető fizikai állapotban lévő Kane csak a 28. percben találkozott először a labdával a tizenhatoson belül, de el is vesztette azt, egyébként pedig csak hat további labdaérintése volt a kapu előterében. Hozzáteszik, az angolok összesített xG-je (várható gólok száma) 2,26 volt, csak három válogatotté volt alacsonyabb az Európa-bajnokságon részt vevő csapatok közül.

Ennél mindenki jobb teljesítményt várt az Eb egyik fő esélyesétől.