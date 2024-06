Brutális ütés az aranylabdás fiától, nagy bajban a rendező a kontinenstornán

Timothy Weah édesapja, George Weah 1995-ben első nem európai futballistaként lett az Aranylabda győztese. Az idősebb Weah Libéria válogatottját erősítette, később az afrikai ország elnöke is volt. Timothy Weah viszont az Egyesült Államok nemzeti csapatában szerepel, a katari világbajnokságon gólt is szerzett. A Copa América csoportkörének második fordulójában viszont a fiatalabb Weah Panama ellen ütésért piros lapot kapott. A rendező Egyesült Államok kikapott, a vereséggel a kiesés szélére sodródott, s Weah brutalitása után a bűnbakot könnyű lesz megtalálni az esetleges kudarcért.

Timothy Weah piros lapjával nehéz helyzetbe hozta az Egyesült Államok válogatottját (Fotó: AFP/Eduardo Munoz)

Még csak a labda sem volt ott, amikor Weah könyökkel odasózott egyet az egyik panamai védőnek. A játékvezető észlelte az esetet, de a súlyosságát nem, elsőre csak sárga lapot adott, de a videóbíró korában ilyen ostoba és egyben durva szabálytalanságot már nem lehet megúszni. Weah tizennyolc percet töltött a pályán.

Copa América: a piros lap után kieshet a rendező

Bár az Egyesült Államok emberhátrányban is vezetést szerzett, Panama fordított, az pedig már nem osztott, nem szorzott, hogy végül a közép-amerikai válogatott is tíz emberrel fejezte be a mérkőzést.