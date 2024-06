Sinner villámkezdése nem volt elég, Alcaraz Roland Garros-döntős

Carlos Alcaraz tavalyi álomelődöntője Novak Djokovics ellen rémálomszerű véget ért. 1-1-es szettállásnál Alcaraz lába görcsölni kezdett, s onnantól kezdve semmi esélye nem volt, Djokovics jutott be a Roland Garros döntőjébe, majd meg is nyerte a tornát. Alcaraz idén Jannik Sinner ellen játszott álomelődöntőt, s ezúttal nem a spanyol, hanem Sinner volt az, aki a harmadik szettben görcsölni kezdett.

Jannik Sinner a Roland Garros után átveszi a vezetést a világranglistán, de nem tornagyőztesként (Fotó: MTI/EPA/Caroline Blumberg)

A meccset Sinner sokkal jobban kezdte, az első játszmában esélyt sem adott Alcaraznak, sőt 6:2, 2:0-ra ellépett.

Sinner az első tíz játékban alig-alig hibázott, utána viszont egyre többet, Alcaraz pedig kihasználta ezt, 6:3-as szettel egyenlített a spanyol.

A torna előtt mind Alcaraz, mind Sinner sérüléssel küszködött, ám ez a torna alatt nem igazán látszott a játékukon, mindketten csupán egyetlen játszmát veszítettek az elődöntőig vezető úton.

Sinner görcsölt, Alcaraz visszaesett

A harmadik játszma elején viszont Sinner görcsölni kezdett. Nem annyira, mint tavaly Alcaraz, akinek azzal minden esélye el is úszott a Novak Djokovics elleni elődöntőben, de az olasz láthatóan nem érezte jól magát a pályán az alkarja miatt, s próbálta lerövidíteni a labdameneteket.

Alcaraz brékelőnyt szerzett, utána viszont nem tudott mit kezdeni a fizikai fölényével, egymás után négy játékot veszített. Sinner túllendült a holtponton, és egyetlen játszmára került a döntőbe jutástól.

A negyedik játszma az addigi legmagasabb színvonalat hozta, 4:4-ig mindketten gond nélkül hozták az adogatásukat. Alcaraz adogatójátékánál egy néző rosszulléte okozott fennakadást, de miután a játékosokat megnyugtatták, hogy a szurkolóval minden rendben van, a spanyol hozta a szerváját, majd a játszma egyetlen bréklabdáját kihasználva kiharcolta a döntő szettet.

Alcaraz lendületben maradt, a döntő szett elején is brékelt, s a korán megszerzett előnyét őrizte a folytatásban. Ebben a játszmában sem engedett Sinnernek bréklabdát, és bejutott a döntőbe.

Carlos Alcaraz az ötszettesek királya

A spanyol játékos májusban ünnepelte a huszonegyedik születésnapját, s ő lett az első férfi teniszező, aki a huszonkettedik születésnapja előtt valamennyi borításon Grand Slam-döntőbe jutott. S az első két fináléját meg is nyerte, 2022-ben a US Openen Casper Ruud, tavaly Wimbledonban Novak Djokovics ellen.

Utóbbi is ötszettes csata volt, ebben pedig Alcaraznak lenyűgöző a mutatója: a Sinner elleni Roland Garros-elődöntő volt a tizenegyedik ilyen meccse, s ezek közül tízet megnyert.

– A Roland Garroson, hosszú labdamenetekkel tarkított négyórás küzdelemben szenvedni kell a sikerért, de meg kell tanulni ezt a szenvedést is élvezni – próbálta megmagyarázni a titkát Alcaraz, majd ellenfelét is dicsérte. – A legkeményebb meccseimet Sinner ellen játszottam, ez a mostani is egyértelműen ezek közé sorolható.

Sinner a veresége ellenére átveszi a vezetést a Roland Garros után a világranglistán, a győzelmével viszont Alcaraz is megőrizte az esélyét, hogy megelőzze a műtéten átesett Djokovicsot, ehhez vasárnap meg kell nyernie a döntőt Ruud vagy Alexander Zverev ellen.