Ez jelenti majd a legnagyobb kihívást kézilabdázóinknak az olimpián

Június 23-án Telkiben kezdte meg a felkészülést a női kézilabda-válogatott, amely egy hónap múlva a házigazda és címvédő Franciaország ellen kezdi meg szereplését az olimpián, ahol Brazília, Angola, Spanyolország és Hollandia lesznek még a csoportellenfelei.

– Az olimpia mindenkinek egy álom, a felkészülés már nem annyira. Ezt túl kell élni, de ilyenkor minden játékos nagyon odateszi magát, sokkal nagyobb a verseny közöttük, hiszen mindenki szeretne bekerülni a végleges keretbe. Bízom abban, hogy a felkészülés során minden rendben lesz és senki sem sérül meg. Az elsődleges cél a kijutás volt, de azt gondolom, hogy a csoportból tovább kell jutni az olimpián. Az olimpiai selejtező hatalmas erőt adhat, bízom a lányokban – mondta az MKSZ elnöke, Ilyés Ferenc a Telkiben megrendezett sajtóeseményen, akit az Origo idézett.

Nincsenek meglepetések

– Sok újdonságot már nem tudnak mutatni egymásnak a csapatok. Posztokon már nem cserélünk talán, aki kapus volt eddig, az nem lesz jobbátlövő. Általában nyolc-tíz nappal korábban készülünk fel egy világversenyre, most egy hónap lesz erre. Fontos lesz a sorozatterhelések elviselése, szűkebb a játékosállomány, kevesebb játékossal kell ezt megoldani. A legfontosabb majd az lesz, hogy a továbbjutás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzést hogyan tudjuk majd megnyerni. Ami a végső helyezéseket illeti, bízom benne, hogy ott leszünk a hat legjobb csapat között – beszélt a felkészülésről és az olimpiai célokról Juhász István, az MKSZ sportszakmai igazgatója.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány kiemelte, minden magyar játékos remek fizikai állapotban kezdte meg a felkészülést, az egyéni teszteken remek eredmények születtek.

– Soha nem fix a felkészülés, mindig jöhetnek változások, de már most mondhatom, hogy tökéletes fizikális állapotban vagyunk. Most az első héten még végzünk erőnléti munkát, de ezentúl inkább a labdás edzések kerülnek fókuszba. Remek eredmények születtek az egyéni teszteken, némelyik még minket is meglepett – mondta a szövetségi kapitány, aki bízik abban, hogy mindenkit elkerülnek a sérülések és sikerül kiválasztani azt a 17 játékost, aki elutazik majd Párizsba.

Reggel nincs csúcsforma

A magyar válogatott korábbi játékosa, Kirsner Erika elmondta, hogy a csapat számára minden bizonnyal a reggel 9 órakor kezdődő mérkőzések jelentik majd a legnagyobb kihívást. A válogatott a csoportkörben két találkozót, a Brazília és a Hollandia elleni meccset is reggel 9-kor játssza majd.

– A reggel 9-es meccskezdésre már 5 óra körül kellene felkelni. Reggel 9-re nehéz topformába lendülni, erre egyszerűen nem lehet felkészülni. Normál esetben ilyenkor még edzéseink sincsenek. Ebben az esetben abban kell bízni, hogy az ellenfél is fáradt lesz és nem lesz még topformában ilyen korán – mondta az MKSZ elnökségi tagja.

