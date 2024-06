Keserű tanulság az Eb első fordulója után: elszámoltuk magunkat…

Skócia csak elvétve lépte át a felezővonalat a Németország elleni nyitómeccsen, a szigetországi játékosok nem csupán a technikai képzettség terén maradtak el a németektől, gyorsaságban, küzdőszellemben is elmaradtak tőlük. Mentségükre csupán az szolgál, hogy a második félidőben már emberhátrányban vergődtek. A múlt pénteki teljesítményük alapján nehezen érthető, a selejtezőkben a skótok hogyan verhették meg a spanyolokat, s futottak be végül magabiztosan a második helyre.

A skótok fejet hajtottak a németek előtt Fotó: Antonio Calanni

A többi csapatról csak elismerőleg írhatunk. Félrevezető lehet, hogy Horvátország 3-0-ra kikapott Spanyolországtól, de az első félidőben az első gólig a horvátok is bátran futballoztak. Az albánok vezetést szereztek az olaszok ellen, majd a fordítás után a második félidőben az utolsó pillanatokig küzdöttek, a mérkőzés egyetlen szakaszában sem futballoztak olyan szárnyaszegetten, mint Szoboszlaiék Svájc ellen az első félidőben.

Mindenki jól futballozott a mieinket és a skótokat leszámítva

A lengyelek kétségtelenül nem mutattak semmi extrát a hollandok ellen, de ők is stabilak voltak. A Dánia–Szlovénia találkozón sem volt üresjárat. A szerbek a második félidőben az angolok fölébe kerültek, örülhetnek Bellinghamék, hogy megúszták az egyenlítő gólt. Az ukránok Lunyin szörnyű hibájáig nyomasztó fölényben játszottak, a románok pedig végképp felülmúlták a várakozásainkat.

A legmeglepőbb teljesítményt talán a szlovákok nyújtották Belgium ellen, az 1-0-s győzelemhez persze szerencse, avagy Lukaku peches napja is kellett, de északi szomszédaink végig bátran, ötletesen futballoztak. Az osztrákok partiban voltak a franciákkal, csak egy szerencsétlen öngóllal kaptak ki. A selejtezőben – a skótokkal azonos csoportban – csupán negyedik, az Eb-re a Nemzetek Ligája C osztályából kijutó grúzok is derekasan küzdöttek a törökök ellen, a hosszabbításban akár egyenlíthettek is volna, de kihagyták a nagy helyzetet.

Összegezve, az első fordulóban szinte mindegyik csapat korszerű, modern futballt játszott – leszámítva a magyar és a skót válogatottat.

Innen nézve hatalmas szerencse, hogy egy csoportba kerültünk Skóciával, de a továbbjutáshoz önmagában valószínűleg kevés a skótok elleni szimpla győzelem. A németektől pontot kellene csenni vagy a skótokat kiütni.

Újra kell szabni a taktikát

Lehet, hogy túlértékeltük a magyar válogatott esélyeit. Az Eb-selejtező végeredménye némileg félrevezető, hiszen a mieink többször is élvezték Fortuna kegyeit.

A továbbjutást elvárásként tűztük ki, pedig a realitás sokkal inkább az, hogy bravúr kell hozzá.

Ám véletlenül sem temetni akarjuk a magyar válogatottat. A Nemzetek Ligája ugyan nem Európa-bajnokság, de annak a csapatnak, amely oda-vissza megverte Angliát, s győzött a németek ellen, annak nem kell berezelni. Csak éppen az adottságokból kell kiindulni, nem a vágyakból.

kedd este annyit elárult, hogy két-három poszton biztosan megváltoztatja a kezdőcsapatot. Ez önmagában kevés. A többieknek is másként kell futballozniuk. Németország ellen csak csúcsformában van esély.

