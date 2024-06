Videó: Marco Rossi több fotelt is összetört a telki edzőtáborban

nincs jóban a fotelekkel, többek között ez is napvilágra került. A magyar labdarúgó-válogatott hétfőn délután elhagyta a telki edzőtábort, és elutazott Németországba, ahol folytatja a felkészülést a hétvégén kezdődő Európa-bajnokságra. A Mediaworks stábja még a távozás előtt nyert bebocsájtást a modern edzőközpontba, ahol riporterünket Szabó Gergő sajtófőnök kalauzolta és avatta be több kulisszatitokba. Többek között megtudhatjuk, miért tört össze Marco Rossi több fotelt, kik azok, akik bármilyen kiegészítő sportágba fognak bele, azokban is nagyszerűek, ki a legnagyobb mókamester a keretben, és kiderül az is, hogy az illetéktelenek meddig juthatnak el az edzőtáborban.